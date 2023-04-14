اليكم بعض النصائح للوقاية من السعال أثناء الحمل

تنخفض المناعة العامة للمرأة أثناء الحمل، مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى والسعال، وردود الفعل التحسسية المتكررة، يعد ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أثناء الحمل سببًا بارزًا وراء السعال الجاف.

ووفقًا لإحدى الدراسات حسب موقع ” onlymyhealth “، فإن حوالي ثلثي النساء الحوامل يعانين من عسر الهضم والارتجاع الحمضي، إنه السبب الأكثر انتشارًا للسعال أثناء الحمل، ويمثل حوالي 77 % من جميع الحالات، فيما يلي بعض النصائح للوقاية من السعال أثناء الحمل:

حليب بالكركم

الكركم هو أحد المكونات الأكثر استخدامًا، يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للأكسدة، وغالبًا ما يتم دمجه مع الحليب الدافئ لعلاج مجموعة من المشاكل الصحية والأمراض، الكركم مع الحليب فعال جدا في مكافحة نزلات البرد والسعال أثناء الحمل، يمكن للمرأة الحامل أن تستهلكه قبل النوم مباشرة للحصول على راحة أسرع.

حافظى على رطوبتك

أثناء المعاناة من البرد، قد يؤدي ألم الحلق إلى صعوبة شرب الماء من الأهمية بمكان أن تحافظي على رطوبة جسمك من أجل صحتك ورفاهية طفلك. يساعد الترطيب في تخفيف الإفرازات وتخفيف المخاط وتسكين الاحتقان.

أوراق الريحان

وفقًا للدراسات، تحتوي أوراق الريحان على مجموعة متنوعة من الخصائص الطبية، بما في ذلك تعزيز المناعة والقدرات المضادة للبكتيريا، لتخفيف أعراض السعال، أضف أوراق الريحان إلى شاي الصباح أو تناولها يوميًا.

الثوم

الثوم مضاد قوي للأكسدة وله تأثيرات مضادة للجراثيم والفيروسات والمضادات الحيوية، الأليسين هو مركب مضاد للبكتيريا يتم إطلاقه بعد هرس الثوم ولكن قبل طهيه، تناول بعض الثوم النيء إذا كنت مصابًا بنزلة برد.

العسل

العسل علاج معروف لنزلات البرد والسعال، يثبط السعال ويقوي جهاز المناعة ويلطف التهاب الحلق، كما أنه متوفر على نطاق واسع ولذيذ، لذلك، إذا كنت تبحثين عن طرق لعلاج السعال في المنزل أثناء الحمل، جربي العسل. إنه علاج مجرب وحقيقي.

الغرغرة بالمياه المالحة

تقوم المحاليل الملحية بسحب السوائل الزائدة من الحلق وتقضي على البكتيريا والحساسية والفطريات. الغرغرة بالماء المالح هي واحدة من أفضل العلاجات المنزلية وأكثرها أمانًا للسعال أثناء الحمل.

امزج نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الفاتر وتغرغر به، كرر مرتين يوميًا، لعلاج انسداد الأنف، ضع في اعتبارك وضع بضع قطرات من هذا المحلول في أنفك.

المرطب

تكون نزلات البرد أكثر شيوعًا في الخريف والشتاء والربيع، خاصةً إذا كنت حاملاً ولا يمكنك استخدام علاجاتك المعتادة التي لا تستلزم وصفة طبية.

عندما يكون الجو باردًا بالخارج، فإن قلة الرطوبة جنبًا إلى جنب مع الحرارة الجافة من المدافئ يمكن أن تجعلك تشعر بالاختناق، في ذلك الوقت، يمكن أن يساعدك المرطب في التعامل مع السعال الجاف.