اليكم خمسة أسباب لعدم فقدان الوزن

تظهر الأبحاث أن الوصول إلى مرحلة الاستقرار، وقلة النوم، وعدم شرب كمية كافية من الماء، هي فقط ثلاثة أشياء يمكن أن تعرقل التقدم لتحقيق إنقاص الوزن.

وتشير الدراسات إلى أن أولئك الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم هم أكثر عرضة لتناول الأطعمة السكرية، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بمرور الوقت.

ووجدت ورقة بحثية عام 2010، من قبل باحثين في الولايات المتحدة، أنه من بين أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا مقيدا بالسعرات الحرارية لمدة أسبوعين، فإن أولئك الذين ينامون لمدة 8.5 ساعة، فقدوا وزنا أكبر من أولئك الذين ظلوا في الفراش لمدة 5 ساعات فقط.

وقال الدكتور إيان والش، الأستاذ المساعد في الرياضة والتمارين وإعادة التأهيل في جامعة “نورثمبريا”، في مقال نُشر عام 2020: “من الواضح أن النوم مهم لفقدان الوزن”.

وأضاف: “لذلك يجب اعتبار النوم، عنصرا أساسيا إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني كجزء من نمط حياة صحي”.

فقدان الدهون ولكن اكتساب العضلات

يتوقع معظم الناس أن يشهدوا انخفاضا في وزنهم بعد أسبوعين من تناول الطعام الصحي والالتحاق بالصالة الرياضية.

لكن، يكونون قد فقدوا الدهون، واكتسبوا عضلات أكثر كثافة من الدهون. وهذا يعني أنهم يمكن أن يزنوا نفس الشيء،لكن تكوين أجسامهم قد تغير.

وقال الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية الرائد من جامعة أستون، لـ MailOnline: “المقاييس ليست دائما أفضل طريقة لقياس النجاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة”.

واقترح “تتبع التقدم من خلال التركيز على مقاييس أخرى لفقدان الوزن، مثل ملاءمة الملابس بشكل أفضل وتصبح التمارين الصعبة سابقا أسهل”.

عدم تتبع التقدم بدقة كافية

يقول الخبراء إن مراقبة ما تأكله في أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة، أمر حيوي لفقدان الوزن.

لكن أولئك الذين يكافحون من أجل إنقاص بضعة أرطال، قد لا يفعلون ذلك تماما كما يعتقدون.

واستجوب فريق في جامعة إسيكس، 200 شخص حول مقدار ما يعتقدون أنهم يأكلونه يوميا.

ثم تتبعوا الكمية التي استهلكوها بالفعل، ووجدوا أن المتطوعين، أغفلوا ما معدله 900 سعرة حرارية من الطعام يوميا.

وبالإضافة إلى التقليل من السعرات الحرارية المتناولة، يمكن أن يبالغ أخصائيو الحميات في تقدير مقدار ما يحرقونه.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يقول رؤساء الصحة إن شرب ثمانية أكواب يوميا أمر أساسي للحفاظ على ترطيب الجسم.

لكن تحفيز H2O ضروري أيضا لأولئك الذين يحاولون تغيير الموازين، كما أوضحت عشرات الدراسات.

وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زاد ترطيب جسمك، كان جسمك أفضل في إكمال المهام، وحرق الدهون.

ووجد العلماء أن السائل، يمكن أن يكبح الشهية، ويعزز الأيض .

ووجدت إحدى الأوراق البحثية أن أولئك الذين شربوا 500 ملل من الماء قبل كل وجبة من بين أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض السعرات الحرارية، فقدوا 2 كلغ إضافيين (4.4 رطل) على مدار الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وقالت معدة الدراسة الدكتورة هيلين باريتي، وهي محاضرة كبيرة في جامعة إيست أنجليا والتي تركز أبحاثها على التحكم في الوزن والسمنة: “تكمن جمالية هذه النتائج في البساطة. مجرد شرب نصف لتر من الماء ثلاث مرات يوميا قبل وجباتك الرئيسية قد يساعد في تقليل وزنك. إنه شيء لا يتطلب الكثير من العمل للاندماج في حياتنا اليومية المزدحمة”.

حالة طبية

قد لا يكون تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على قسط كاف من النوم كافيا بالنسبة للبعض لفقدان الوزن.

ولمجموعة من الحالات الطبية يمكن أن تجعل من الصعب إنقاص الوزن. وتشمل هذه الغدة الدرقية غير النشطة.

وهذا هو المكان الذي لا تنتج فيه الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات الضرورية لتنظيم التمثيل الغذائي في الجسم – العملية التي تحول الطعام إلى طاقة. نتيجة لذلك، يحرق المصابون بهذه الحالة سعرات حرارية أقل.

وهناك حالة أخرى، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والتي تحدث عندما تصنع النساء كمية أكبر من هرمون الأندروجين، مما هو طبيعي.