اليكم طرق رفع مستويات "هرمون الذكورة" بشكل طبيعي!

انخفضت مستويات هرمون الذكورة “تيستوستيرون” بنسبة 20% على الأقل في السنوات العشرين الماضية مع زيادة عدد الرجال الأصغر سنا الذين يعانون من آثار انخفاض الهرمون الجنسي الرئيسي لدى الذكور.

وتبلغ مستويات هرمون الذكورة ذروتها عند الرجال في سن 19 وتنخفض مع تقدم العمر.

لا يلاحظ الرجال عادة هذا التغيير حتى أواخر الثلاثينات أو أوائل الأربعينات من العمر ويفترضون فقط أن أعراض نقص هرمون الذكورة هي فقط علامات الشيخوخة، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

أعراض نقص هرمون التستوستيرون

وبحسب ما أفاد به بيرتي سترينغر، رئيس قسم التغذية في شركة (Dynamic Nutrition Academy) البريطانية المتخصصة في مجال الصحة الهرمونية للرجال، تتنوع أعراض هذا التغيير الطبيعي (أو اضطراب نقص هرمون الذكورة)، لتشمل بما في ذلك:-

انخفاض الدافع الجنسي

ضعف الانتصاب (غالبا ما يكون فقدان الانتصاب الصباحي هو العلامة الأولى)

انخفاض عدد الحيوانات المنوية

تضخم أنسجة الثدي (سبب عدم توازن هرمون الإستروجين (يسمى هرمون الأنوثة أيضا) – شائع بشكل خاص فوق سن 40)

تساقط شعر الجسم

فقدان كتلة العضلات

فقدان القوة

زيادة الوزن (يؤدي إلى مزيد من فقدان هرمون التستوستيرون)

الاكتئاب والمزاجية (غالبا ما يتم تشخيص انخفاض التستوستيرون خطأ على أنه اكتئاب)

كثرة التبول

نقص الطاقة

ويقول سترينغر للموقع إن الاتجاه السلبي العالمي لتناقص هرمون الذكورة “مثير للقلق، ومع ذلك، هناك العديد من الطرق التي يمكن للرجال من خلالها رفع مستويات هرمون التستوستيرون لديهم”.

5 طرق لرفع هرمون الذكورة لدى الرجال بشكل طبيعي:

1.انقص وزنك

هناك علاقة مباشرة بين الدهون لدى الرجال ومستويات هرمون الذكورة، لذا فإن تقليل وزنك يمكن أن يساعد في التحسن.

يوضح سترينغر: “أظهرت الدراسات أن كل زيادة بمقدار نقطة واحدة في مؤشر كتلة الجسم مرتبطة بانخفاض بنسبة 2% في هرمون التستوستيرون”.

ومضى بقوله: “تطلق الخلايا الدهنية المزيد من هرمون الإستروجين الذي يبدأ في التغلب على هرمون التستوستيرون مما يؤدي إلى المزيد من الأعراض المزعجة (مثل ثدي الرجل)”.

وأظهرت إحصاءات ما قبل الإغلاق (الخاص بكورونا) أن 68.2%من الرجال يعانون من زيادة الوزن، ولكن من المرجح أن هذا الرقم قد زاد بشكل أكبر ليؤثر على المزيد من الرجال.

2.اقلع عن الكحوليات

يؤثر الكحول على قدرة الكبد على التخلص من الإستروجين الزائد وهذا يسبب اختلال التوازن الهرموني.

أوضح سترينغر: “إذا كانت البيرة هي الخيار المفضل لديك، فيجب أن تعلم أن فيتويستروغنز (مركبات تحاكي هرمون الاستروجين الحقيقي في الجسم) موجودة في المواد المستخدمة في صنع البيرة”.

3. احصل على المواد الغذائية المهمة

تتطلب هرموناتك مستويات مثلى من العناصر الغذائية الأساسية لتتمكن من الازدهار، لذلك راقب أي نقص يطرأ عليها.

يقول سترينغر: “جهاز الغدد الصماء مسؤول عن الوظائف الهرمونية في الجسم وينتج 30 هرمونا مختلفا، ولكل منها وظيفة محددة جدا للقيام بها”.

وعندما لا تعمل الهرمونات بشكل صحيح، تصبح غير متوازنة، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض وتضعف قدرته على محاربة العدوى.

“يحتاج الرجال إلى التأكد من أنهم يحافظون على مستويات المغذيات المثالية لديهم وهو أمر صعب بشكل متزايد مع النظام الغذائي وأسلوب الحياة الحديث”، بحسب الخبير البريطاني، الذي يوصي باللجوء إلى مكملات تم تطويرها مؤخرا لدعم هرمون الذكورة الطبيعي.

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4. احذر من المواد الكيميائية والسموم

المواد الكيميائية والسموم هي القوة الدافعة وراء التدهور المستمر في صحة الحيوانات المنوية لدى الذكور والتدهور السريع في مستويات هرمون الذكورة.

يقول سترينغر: “الفثالات هي مواد كيميائية معطلة للغدد الصماء تدخل الجسم وتحاكي هرموناتنا الطبيعية عن طريق ربط أو منع مستقبلات الهرمونات”.

ويضيف أن الأكثر شيوعا من الفثالات هي مادة الـ BPA، التي تحاكي هرمون الاستروجين الاصطناعي وتستخدم في صنع حبوب منع الحمل، وقد تم تطويرها بالفعل كعلاج لنقص هرمون الانوثة قبل أن يكتشف العلماء أنها يمكن أن تساعد في معلبات المواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

5.الفحص الطبي

لا تعاني في صمت، فلا عيب في رؤية طبيبك بسبب انخفاض هرمون الذكورة وإيجاد حل، فإذا كنت ترغب في عكس الأعراض فهذا ممكن تماما.

“إذا كنت تعاني من أعراض انخفاض التستوستيرون، فليس من السيء أبدا حجز فحص طبي مع طبيبك والتحقق من الخيارات المتاحة أمامك”، يوضح سترينغر.