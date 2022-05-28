السبت 27 شوال 1443 ﻫ - 28 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليكم كمية البطيخ الممكن تناولها دون ضرر!

منذ 36 دقيقة
بطيخ

بطيخ

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس قسم المسالك البولية في مركز فولغوغراد الإقليمي لأمراض الكلى في فولغوغراد رومان شولغين، في مقابلة مع “فيتشرني فولغوغراد”، أن الشخص السليم يمكن أن يأكل من 500 غرام إلى كيلوغرام واحد من البطيخ يوميًا.

وفقًا للطبيب، لن يضر البطيخ كثيرا بشخص لديه كلى صحية. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي أن يحدوا من تناولهم لهذه الفاكهة.

وقال شولغين: “غالبًا ما تكون الكلى غير قادرة على إفراز كمية كافية من الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والوذمة”.

كما أشار الطبيب إلى أن البطيخ يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة مما يشكل عبئًا كبيرًا على البنكرياس.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البطيخ له خصائص مفرز الصفراء، كما أن زيادة إفراز الصفراء تحفز البنكرياس، مما يجبره على إنتاج المزيد من الإنزيمات الهضمية. نتيجة لذلك، يمكن للشخص المصاب بالتهاب مزمن أن ينتكس مرضه.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

شاي الكركديه
شراب الكركدي يساعد على تخفيض ضغط الدم.. اليكم التفاصيل
وباء-تعبيرية
دراسة تكشف: عمليات الإغلاق ساهمت في معاناة الناس من “التعب الوبائي”
جهاز المناعة
دواء لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية قد يساعد في علاج فقدان الذاكرة!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار والليرة اللبنانية
خبر هام لحاملي الليرة اللبنانية.. إليكم طريقة تحويلها إلى الدولار الأمريكي!
الدولار و الليرة اللبنانية
خبير اقتصادي: أشك بأن هؤلاء هم من يتلاعبون بسعر صرف الدولار!!
نبيه بري
بري أو الدولار إلى سقوف خيالية!!