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اليكم كيفية مواجهة التعب المستمر بنظام غذائي صحي

منذ 4 ساعات
الإرهاق في العمل

الإرهاق في العمل

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يعاني العديد من الأشخاص من التعب المستمر الذي يلازمهم على مدار حياتهم، والذى قد يؤثر علي طريقة حياتهم بشكل كبير والذى يجب معرفة أسبابة الاساسية لتجنبها.

فبحسب ما قال المركز الاتحادي للتغذية إن نقص المغذيات في الجسم يعني حرمانه من كميات كافية من الفيتامينات والمعان والبروتينات والدهون.

وأوضح المركز الألماني أن لهذه المشكلة أسباب مثل سوء التغذية، أو أمراض الأمعاء المزمنة، مثل مرض كرون، وفقدان الشهية بسب التقدم في العمر أو المشاكل النفسية مثل الاكتئاب.

بإلاضافة أن الأعراض تتمثل في التعب المستمر، وضعف العضلات، والتقلصات العضلية، والهزال، والإعياء، وضعف التركيز، والصداع، والدوار، وشحوب الوجه، وتقصف الأظافر، وتساقط الشعر، وآلام العظام.

وليس هذا فحسب فمن أعراضه أيضاً وخز وخدر في الأطراف، وكثرة الإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة، والعصبية وسرعة الاستثارة، واعتلال المزاج، والاضطراب الداخلي.

كما يمكن مواجهة هذه المشكلة الصحية بنظام غذائي صحي يقوم على الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية.

ويمكن أيضاً عن طريق تناول اللحوم قليلة الدهون، والأسماك، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة ومنتجات الدقيق الأبيض.

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