اليكم ما هي ايجابيات وسلبيات جراحة انقاص الوزن

جراحة إنقاص الوزن تنقذ حياة بعض الأشخاص، فهى تعمل على إزالة بعض الكيلوجرامات من أوزانهم التى تضر بصحتهم، لكن هذا ليس مناسبًا لكل من لديه الكثير من الوزن ليخسره، وإذا كنت تفكر فى ذلك فتحدث مع طبيبك حول الفوائد والمخاطر، وما إذا كانت فكرة جيدة بالنسبة لك، حسبما نشر موقع “webmd”.

ما هى فوائد جراحة إنقاص الوزن؟

يمكن أن تساعدك جراحة إنقاص الوزن على خسارة الكثير من الكيلوجرامات، غالبًا ما يؤدى فقدان الوزن إلى فوائد صحية أخرى، وعادة ما تتحسن الحالات الطبية المرتبطة بالسمنة مع فقدان الوزن هذا، وأحيانًا إلى الحد الذى لم تعد هناك حاجة فيه إلى الأدوية، بما في ذلك:

1-داء السكرى من النوع 2

2-توقف التنفس أثناء النوم

3-ضغط دم مرتفع

بعد جراحة إنقاص الوزن، يقول معظم الناس انه نحو 95% إن نوعية حياتهم أفضل، وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى أن الأشخاص يعيشون لفترة أطول، ومقارنةً بالأشخاص الذين يعانون من السمنة نفسها والذين لم يخضعوا لعملية جراحية.

ما هى مخاطر جراحة إنقاص الوزن؟

تنطوى جراحة إنقاص الوزن على مخاطر حقيقية، ويعاني ما يصل إلى 40% من الأشخاص من مضاعفات بعد ذلك، ويمكن أن تحدث هذه المضاعفات بعد الجراحة بفترة وجيزة أو على المدى الطويل، وتختلف بناءً على نوع جراحة إنقاص الوزن التي تجريها.

وفي حين أن بعض المضاعفات تكون مزعجة أو غير مريحة فإن البعض الآخر قد يسبب الألم وعدم الراحة أو يتطلب عمليات جراحية إضافية، بما في ذلك:

المضاعفات قصيرة المدى:

1-التهابات الجروح

2-نزيف شديد

3-مشاكل في التنفس

المضاعفات طويلة المدى:

1-الغثيان والقىء والإسهال

2-الفتق البطنى

3-سوء التغذية

هل هناك مضاعفات لجراحة إنقاص الوزن؟

يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة أيضًا، هذه نادرة الحدوث، نحو 3%، يمكن أن يكون بعضها مهددًا للحياة:

1-جلطة دموية في الرئتين ( انسداد رئوي )

2-تسريبات في وصلات الأمعاء الجراحية الجديدة

3-نزيف القرحة

4-أزمة قلبية

يكون الخطر أكبر بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويؤدي إجراء جراحة إنقاص الوزن فى مركز به جراحون ذوو خبرة عالية إلى تقليل هذه المخاطر.

حتى بعد جراحة إنقاص الوزن الناجحة، هناك مشاكل أخرى شائعة:

1-حصوات فى المرارة، وغالبًا ما تتطلب استئصال المرارة

2-نقص الفيتامينات أو سوء التغذية، من سوء امتصاص المغذيات

3-ترهل الجلد الذى يتطلب جراحة نحت الجسم