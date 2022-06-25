اليكم 4 نصائح لتجنب أضرار الأكل قبل النوم

الشراهة عبارة عن اضطراب يدفعك لتناول كمية كبيرة من الطعام في فترة زمنية قصيرة

تعتبر وجبة خفيفة صغيرة مُرضية قبل النوم جزءاً أساسياً من طقوسنا المسائية، تناول بعض الجبن والبسكويت أو وعاء من الحبوب قبل النوم بالتأكيد، في الوقت نفسه، ربما تكون قد سمعت بنصائح تحذر من تناول الطعام في الليل لأنه يضر بعملية الهضم أو النوم أو الوزن، قبل أن تفكر حتى في التخلي عن روتين وقت النوم المحبوب “أو نزهة منتصف الليل العفوية”.

التأثيرات التي يمكن أن يحدثها تناول الطعام قبل النوم على صحتك.

وعندما تصل إلى المنزل في وقت متأخر من العمل وبالكاد يكون لديك وقت لتناول العشاء قبل أن يحين وقت النوم، تجعل أيام العمل الطويلة والارتباطات الاجتماعية والرغبة في تناول وجبة خفيفة من الشائع تناول الطعام قبل النوم مباشرة، نقلا عن موقع “menshealth”.

ومع ذلك، هناك اعتقاد راسخ بأن النوم في وقت متأخر من الليل يعطل الهضم والنوم ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، بالطبع، ربما لا ترغب في تناول بيتزا كبيرة قبل الحصول على قسط من الراحة.

لذلك يعتاد بعض الأشخاص على تناول الطعام ليلًا ثم الخلود للنوم مباشرة، دون ترك فترة زمنية كافية للمعدة لإتمام عملية هضم ما تناوله من أطعمة، وهو ما يزيد فرص الإصابة بالعديد من الأضرار الصحية، بسبب تراكم الدهون في الجسم نتيجة توقف عملية الحرق تماماً.

لذلك نقدم لكم بعض النصائح الصحية بعد تناول الطعام ليلاً ثم الخلود للنوم مباشرة وأفضل الأطعمة التي يمكن تناولها قبل النوم، وفقاً للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

– أضرار النوم مباشرة بعد تناول الطعام :

قد تتسبب تلك العادة الخاطئة في زيادة خطر الإصابة ببعض الأضرار الصحية، خاصة إذا كان ما تناوله من طعام دسماً ويحتوي على نسب عالية من الدهون والسعرات الحرارية، والتي بدورها تتراكم داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى:

1- زيادة فرص الإصابة بارتجاع المريء والحموضة

قد يشعر الشخص بالراحة عند الاستلقاء بعد الانتهاء من تناول الطعام، ولكن يؤدي ذلك إلى صعود الأحماض من المعدة إلى المريء والحلق.

2- زيادة وزن الجسم

عند التوجه للنوم مباشرة بعد تناول الطعام، تتوقف عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي تتراكم في الجسم مسببة زيادة الوزن.

3- اضطرابات النوم

تؤدي تلك العادة الخاطئة إلى الإصابة بالانتفاخ وغازات البطن ومشكلات الجهاز الهضمي والمعدة، ما يفقد الشخص القدرة على النوم بشكل طبيعي ومريح.

4- زيادة فرص الإصابة بالجلطات

قد يتسبب التوجه للنوم مباشرة بعد تناول الطعام في ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار ونسبة السكر بالدم، وهو ما يزيد فرص الإصابة بالجلطات لذا، ينصح بالانتظار لمدة تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات بعد تناول الطعام قبل الخلود للنوم.

كما أثبتت الدراسات أن الأشخاص يخلدون للنوم مباشرة بعد تناول الطعام يزيد لديهم خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

– أطعمة يمكن تناولها قبل النوم

إذا كنت ترغب تناول قبل الخلود للنوم، فيجب اختيار أطعمة خفيفة ومناسبة لتفادي الإصابة بأي أضرار صحية، وتساعد على النوم الهادئ، مع مراعاة ألا يكون ذلك في أوقات متأخرة من الليل لضعف معدل الحرق في تلك الأثناء، وتشمل تلك الأطعمة:

1- اللوز، حيث يحتوي على هرمون الميلاتونين الذي يعمل على تنظيم عملية النوم.

2- الكيوي، حيث يعتبر من الأطعمة التي من شأنها تهدئة الأعصاب، والمساعدة على النوم العميق.

3- شاي البابونج، حيث يعمل كمهدئ، ما يساعد على النوم.

وينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون، مثل الأطعمة الحمضية والشوكولاتة، حيث تستغرق وقتاً طويلاً لهضمها.