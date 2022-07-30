اليكم 5 فوائد مذهلة عند تناول عصير الكرافس

يمكن أن يكون عصير الكرفس مفيدًا للغاية لصحتك، حيث لا يوفر هذا العصير الأخضر المليء بالمغذيات لجسمك جميع أنواع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في درء الأمراض والحفاظ على صحة جسمك على المدى الطويل.

ووفقا لما ذكره موقع «Eat This، Not That»، هناك فوائد مذهلة عند تناول عصير الكرفس أبرزها:

مليء بالعناصر الغذائية المفيدة:

تقول ماكنزي بيرجس أخصائية التغذية: “واحدة من الفوائد الرئيسية لشرب عصير الكرفس بانتظام هي زيادة المغذيات الدقيقة التي يمنحها جسمك في هذا الكوب الأخضر”.

فيما تقول بيرجس:” من الفوائد الكبيرة لعصير الكرفس أنه مليء بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات أ و سي و ك، وهذه العناصر الغذائية ضرورية للعديد من الوظائف الهامة في أجسامنا، ويعتبر كوب واحد من عصير الكرفس أيضًا مصدرًا قيمًا للكالسيوم (8٪ من القيمة اليومية) والمغنيسيوم (7٪ DV) والبوتاسيوم (14٪ DV)”

يقلل الالتهاب وخطر الإصابة بالأمراض

تقول بيرجس: “يمكن أن يساعد الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم وقد وُجد أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية”.

قامت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة الطب بتقويم العمود الفقري بتقييم فائدة شرب عصير الكرفس لمريض ارتفاع ضغط الدم ووجدت أن إدراج عصير الكرفس في نظامه الغذائي ، بالإضافة إلى العناية المنتظمة بتقويم العمود الفقري ، وجد أن ضغط دمه انخفض بمرور الوقت، بينما نظرت هذه الدراسة في مريض واحد فقط ، أكد العديد من الخبراء أن الجوانب الغذائية المختلفة لعصير الكرفس يمكن أن تستمر في إفادة صحة قلبك بطرق إيجابية.

وجدت دراسة أخرى في Phytotherapy Research أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الكرفس يمكن أن تثبط التهاب القلب والأوعية الدموية ، مما يقلل الإجهاد التأكسدي في مجرى الدم والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض، كما أنه يؤدي إلى توسع العضلات الملساء في الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يحسن صحة العين والجلد

يشير بيرجس إلى أن عصير الكرفس يمكن أن يساعد في دعم صحة العين بسبب زيادة فيتامين أ، ويحتوي كوب واحد من عصير الكرفس على 7٪ من DV الخاص بك من فيتامين أ، وهو عنصر غذائي مهم للرؤية والنمو وانقسام الخلايا والتكاثر والمناعة.

عصير الكرفس مرطب أيضًا، مما يساعد في تحسين صحة الجلد، ويمكن أن يساعد فيتامين سي الموجود في هذا العصير الأخضر (الذي يحتوي على 16٪ من DV الخاص بك) أيضًا في تخليق الكولاجين)، والذي يشكل الأنسجة الداعمة للمفاصل وهو مسؤول عن مرونة الجلد (أي يجعل بشرتك أكثر نعومة).

مصدر جيد للألياف

من المعروف أن الكرفس مصدر جيد للألياف، حيث يحتوي كوب واحد من أعواد الكرفس الكاملة على 1.6 جرام من الألياف بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن المفيدة.

تقول بيرجس: “تساعد الألياف في تغذية البكتيريا الجيدة في أمعائك والتي تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي وتؤدي إلى إنتاج بعض المركبات المفيدة مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويمكن أن تساعد في منع الإمساك وخفض الكوليسترول”.

لسوء الحظ، عندما تمزج سيقان الكرفس وتصفيها لصنع العصير، فإنها تزيل أيضًا معظم الألياف، وفقًا لبورجيس، وبدون الألياف والبروتين في الوجبة، يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم وتنخفض بسرعة، مما يجعلك تشعر بالجوع بدلاً من الشعور بالرضا والامتلاء بعد الوجبة.

إذا كنت ترغب في جني فوائد عصير الكرفس، يوصي بيرجيس بإقرانه بمصدر بروتين وألياف من أجل إدخال هذه المغذيات الكبيرة في وجبتك والحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول من الوقت.