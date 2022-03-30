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السمنة تشكل خطر على قدرتك العقلية.. اليكم اخر الدراسات

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 6:39 مساءً
السمنة المفرطة لها مخاطر كبيرة

السمنة المفرطة لها مخاطر كبيرة

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بحسب دراسة جديدة أجريت بجامعة ماكماستر في كندا فيبدو أن تأثير زيادة الوزن والسمنة يتعدى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كمرض السكري، ويصل إلى التأثير على القدرات العقلية للإنسان.
ودراسة تأثير السمنة على الدماغ وقدرة الشخص الإدراكية، قام الباحثون بقياس نسبة الدهون عند المرضى، واكتشاف أي إصابات أو ضرر في الدماغ، بالإضافة إلى خضوع المشاركين لاختبارات معرفية لتحديد قدراتهم الإدراكية.
وكانوا قد وجدوا علاقة واضحة بين زيادة مستويات الدهون في الجسم واحتمال وجود إصابة أو ضرر في الدماغ، وآداء أسوء في الاختبارات المعرفية مقارنة بالمشاركين الذين امتلكوا مستويات دهون أقل.

وقد قال الباحثون معلقين على نتائجهم “من المعروف علمياً أن ازدياد نسبة الدهون في الجسم تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد أقرت دراسات وبائية أجريت على نطاق واسع أن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب تؤثر على قدرات الفرد الإدراكية، وقد يكون هذا تفسير النتائج التي ظهرت في الدراسة، ولكن لا بد من إجراءات دراسات مستقبلية للبحث في عوامل مستقلة تفسر تأثير السمنة على القدرات الإدراكية”.

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