انتبه … هذه العلامات المبكرة تدل على إصابة طفلك بالصدفية

الصدفية مرض جلدي يسبب ظهور بقع قشرية حمراء ومثيرة للحكة، غالبًا ما تظهر على الركبتين والمِرفَقين وجذع الجسم وفروة الرأس.

وتُعد الصدفية مرضًا شائعًا طويل الأمد (مزمن) ولا علاج له. ويمر هذا المرض عبر دورات متفاوتة، حيث يحتد لبضعة أسابيع أو أشهر، ثم يهدأ لفترة أو يدخل في فترة سكون.

تهاجم الصدفية الأطفال أيضاً لكن من الصعب تشخيص الإصابة، حيث تظهر لديهم أعراض قلما تظهر لدى البالغين، مثل مواضع ملتهبة في فروة الرأس أو الوجه، فضلاً عن عدم ظهور القشور المميزة للصدفية.

وأوضحت مجلة “كيندر” الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن الإصابة بالصدفية غالباً ما تحدث لدى الأطفال بعد الإصابة بالتهاب اللوزتين المصحوب بصديد، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان تظهر أولى مواضع الإصابة بالصدفية في نطاق الحفاضات بالنسبة للأطفال الرضع.

وإلى جانب الأعراض المميزة للصدفية، مثل الاحمرار والحرقان والحكة والتغيرات الجلدية، التي تشوه المظهر الجمالي للبشرة، قد تترتب على الصدفية عواقب وخيمة على الجسم، نظراً لأن الالتهاب يصيب الجسم بأكمله، لا سيما المفاصل، لذا يقترن التهاب المفاصل بالصدفية لدى الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يكون الأطفال المصابون بالصدفية أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الأمعاء المزمنة والسِمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني مقارنة بأقرانهم الأصحاء. كما يرتفع لديهم خطر إصابتهم بالأزمات القلبية والسكتات القلبية.

ومن ناحية أخرى، غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بالصدفية من مشاكل نفسية كنتيجة لنبذ أقرانهم لهم وسخريتهم منهم بسبب تشوه مظهر بشرتهم، لذا قد يحتاج الأطفال في هذه الحالة إلى الخضوع للعلاج النفسي أيضاً.