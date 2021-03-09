انتفاخ البطن قد يكون مؤشراً لمرض خطير

يشير انتفاخ البطن وفقا لبيانات الأطباء البريطانيين، إلى قصور القلب الاحتقاني، وتشير Express، إلى أن الخبراء يحذرون من أن هذه الحالة المرضية القابلة للتطور، تتميز بعدم قدرة عضلة القلب ضخ الكمية اللازمة من الدم إلى الجسم، ما قد يتسبب بالموت في النهاية.

وتضيف، من الأعراض الأخرى الخطرة على الحياة، التي تشير إلى قصور القلب، ضيق التنفس في حالة الهدوء والراحة، والتعب وتورم الساقين والسعال المستمر، الذي يمكن أن يزداد ليلا، والخرخشة والارتباك وعدم انتظام ضربات القلب. ويضاف لهذه الأعراض أيضا فقدان الشهية أو فقدان وزيادة الوزن دون مبرر والدوخة والإغماء والكآبة والقلق.

ويظهر انتفاخ البطن، عادة عندما تتراكم الغازات أو السوائل في تجويف البطن، مسببة توسعه. وهذه الحالة تكون إشارة إلى مرض أو خلل وظيفي في الجسم وليس إلى مرض قصور القلب.

ومن الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن، الإفراط بتناول الطعام ومعه ابتلاع الهواء. وكذلك وجود التهابات وأمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي ومرض السكري ومرض القولون العصبي وعسر الهضم أو الإمساك المؤقت، وذلك بحسب “نوفوستي”.