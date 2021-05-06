انخفاض وظائف الكلى يزيد خطر الإصابة بالخرف

كشفت دراسة جديدة لمعهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة وانخفاض وظائف الكلى أكثر عرضة للإصابة بالخرف ويحدث مرض الكلى المزمن عندما تفقد الكلى لدى الشخص تدريجيًا قدرتها على تصفية الفضلات من الدم والتخلص من السوائل، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من قصور فى وظائف الكلى قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

ووفقاً لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية قال مؤلف الدراسة Hong Xu من معهد كارولينسكا في ستوكهولم بالسويد “حتى الانخفاض الطفيف فى وظائف الكلى قد تم ربطه بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات، وهناك أدلة متزايدة على وجود علاقة بين الكلى والدماغ”.

وأوضحت الدراسة أنه بجانب أمراض الكلى المزمنة، يزداد خطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر مع عدم وجود علاجات فعالة لإبطاء الخرف أو الوقاية منه من المهم تحديد عوامل الخطر المحتملة القابلة للتعديل إذا تمكنا من منع أو تأخير بعض حالات الخرف عن طريق الوقاية من أمراض الكلى أو علاجها، فقد يكون لذلك فوائد صحية عامة مهمة تظهر دراستنا أن انخفاض وظائف الكلى مرتبط بتطور الخرف، إلا أنه لا يثبت أنه سبب.