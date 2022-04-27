الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اهمها الحماية من السرطان.. اليكم فوائد التوت الأسود

27 - أبريل - 2022
التوت من العناصر الغذائية للجسم

توت

A A A
طباعة المقال

في تلك الفترة وخصوصا في فصل الربيع ينضج شجر التوت الاسود في كثير من الدول العربية، وتحديد في مصر، وهناك العديد من الفوائد للتوت الاسود المهمة لك ولصحته أسرتك، وفي هذا السياق نقدم ابرز فوائد التوت الاسود.

ويحتوي كوب واحد من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين سي، وهو ما يعني نصف القيمة اليومية الموصي بها من هذا الفيتامين يوميا، حيث يساهم في زيادة امتصاص الحديد بالجسم وتكوين الكولاجين في العظام والأنسجة الضامة والأوعية الدموية، كما يساعد على التئام الجروح والوقاية من نزلات البرد، والحماية من السرطان، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي.

ويحتوي التوت الأسود على فيتامين k وهو السبب في عدم النزيف بغزارة عند الجرح، حيث يساعد الفيتامين على تجلط الدم، كام يلعب دورا في الوقاية من هشاشة العظام.

ويعمل التوت الأسود على تحسين صحة الدماغ والوقاية من فقدان الذاكرة الناتج عن التقدم في العمر، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يساهم معدن المنجنيز في نمو العظام بشكل صحي، ويعمل على تقوية المناعة والوقاية من هشاشة العظام، والتحكم في معدل السكر في الدم، وتكوين الكولاجين والتئام الجروح، وهو متواجد بنسبة كبيرة في التوت الاسود.

    المزيد من الصحة

    لصقات تبييض الأسنان
    إليكم ما تريدون معرفته عن طريقة تبييض الأسنان
    التعب المزمن - تعبيرية
    ما هي عوارض متلازمة التعب المزمن؟
    هذه العادة الغذائية قد تجعلكم أكثر عرضةً للوفاة المبكرة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان