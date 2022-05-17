اهم الفوائد الصحية والاجتماعية التي يحصل عليها الطفل من ركوب الدراجة الهوائية

ينصح الأطباء واستشاريو الصحة العامة، بضرورة حث الأطفال على ركوب الدراجات وذلك للفوائد الصحية العديدة التي تقدمها للطفل.

وأكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة “JAMA Internal Medicine”، أن جسم الطفل يحتاج إلى ممارسة النشاط البدني بصورة يومية لفترة لا تقل عن 30 دقيقة، مشيرة إلى أن قيادة الدراجة تعد من أبرز وسائل الرياضة البدنية للطفل، لكونها تجمع بين الترفيه والرياضة.

كما أن ركوب الدراجة يساهم في نمو عضلات جسمه بالكامل، وأيضاً بتقوية عضلة القلب، فعندما يقوم الطفل بالضغط على دواسة الدراجة فإن ذلك يزيد من قدرة جسمه على التحمل.

الفوائد الصحية لركوب الدراجة الهوائية:

ركوب الدراجة الهوائية يعد من التمارين الرياضية التي لها فوائد متنوعة على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، ويمكن من خلال استخدامها بطريقة صحيحة تحصيل عدة فوائد ومنها:

1- تعزيز نمو الطفل والمساهمة في تقوية عضلات جسمه، فركوب الدراجة يعمل على بناء كتلة عضلية صحية.

2- تقوية العظام ما يجعلها تقاوم الكسر في حال تعرض الطفل لرض قوي.

3- تقوية عضلة القلب فعندما يقوم الطفل بضرب الدواسة يزيد من قدرة جسمه على التحمل.

4- مساعدة الطفل على التركيز وتنشيط الدماغ ففي حال كان الطفل دائم الشرود ويصعب عليه التركيز، يمكن لتعلم ركوب الدراجة الهوائية أن يساعده على التركيز.

5- تخليص الطفل من التوتر والطاقة الزائدة ويعطيه شعوراً بالراحة.

6- التخلص من الوزن الزائد عند الأطفال، وتحقيق حصول الطفل على وزن مثالي يتناسب مع عمره.

7- تقليل فرصة إصابة الطفل بالسمنة، لأن ركوب الدراجة يساعد على رفع معدلات التمثيل الغذائي لدى الأطفال مما يساعد في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على اللياقة.

اما من ناحية الفوائد اجتماعية:

لركوب الدراجة الهوائية فوائد عديدة على المستوى النفسي والاجتماعي تجعلها ضرورية لجميع الأطفال، ومن هذه الفوائد:

1- تنمية ثقة الطفل بنفسه، ومساعدته على التخلص من الخوف.

2- تعليم أفراد الأسرة الطفل على ركوب الدراجة يعزز الروابط داخل الأسرة ويخلق ذكريات دائمة.

3- ركوب الطفل الدراجة يساعده في الاتصال الاجتماعي مع الأطفال الآخرين، حيث إنه يساهم في تجميع الأطفال الذين يملكون نفس الاهتمامات ويتشاركون اللعب سوياً.

نصائح تتعلق بالدراجة الهوائية

1- عند شراء دراجة هوائية للطفل يجب اختيار دراجة مناسبة لحجم جسمه وسنه وخبرته في القيادة، وذلك حتى يتمكن من التحكم بها وموازنة نفسه عليها تلافياً للسقوط عنها أو أي حوادث أخرى.

2- الحرص على استخدام الطفل وسائل الأمان لتلافي مخاطر الحوادث أو التقليل من درجة خطورتها، وذلك بارتداء الخوذة المخصصة للدراجة، إلى جانب وسائل أمان تلبس في الأقدام والأيدي تحمي الركبة ومفصل اليد.

3- صيانة الدراجة بشكل دوري والتأكد من حالتها الفنية سواء سلامة عجلاتها أو مدى فاعلية الفرامل والدواسات التي تتحكم بسرعة الدراجة الهوائية.

4- التأكد من توازن المقود، فالطفل لا ينتبه لهذه الأشياء وأي خطأ فيها يمكن أن يفقده توازنه.

5- من المهم ممارسة الطفل ركوب الدراجة في الأماكن المخصصة لذلك، والابتعاد عن الأماكن الخطرة مثل الشوارع العامة بين السيارات أو المناطق الوعرة أو المنحدرات الخطرة.

6- السماح للطفل بركوب الدراجة الهوائية لفترة محددة وليس لفترات طويلة دون أخذ استراحة، إلى جانب تخيُّر الأجواء المناسبة لركوب الدراجة بالابتعاد عن الشمس الحارقة أو البرد الشديد أو الطقس الماطر وعند هبوب الرياح.