“باباي” على حق … كوب واحد فقط من الخضار الورقية الخضراء كل يوم يعزز وظيفة العضلات

لقد كان سرّ قوة باباي الخارقة، والآن أكدت دراسة جديدة أن تناول السبانخ يجعلك أقوى حقاً.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجدت الدراسة أن تناول كوب واحد فقط من الخضروات الخضراء المورقة يومياً يمكن أن يساعد في تعزيز وظيفة العضلات.

تشمل الخضروات الخضراء المورقة السبانخ المفضل لدى باباي، وكذلك اللفت والخس، وتحتوي على مستويات عالية من النترات.

اقترحت الأبحاث السابقة أن النترات الغذائية يمكن أن تعزز كمية أكسيد النيتريك في الجسم وهي مادة كيميائية تلعب دوراً رئيسياً في تنظيم تدفق الدم وانقباض العضلات.

ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج المزيد من الناس على دمج الخضار الورقية في وجباتهم الغذائية، على الرغم من حقيقة أنها قد تكون من أقل الخضروات المفضلة لدينا.

في الدراسة، بحث باحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا فيما إذا كان تناول الخضروات الخضراء المورقة يمكن أن يعزز وظيفة العضلات.

فحص الفريق بيانات من 3759 مشاركاً تم الحصول عليها خلال فترة 12 عاماً، بما في ذلك تفاصيل وجباتهم الغذائية وقوة أطرافهم السفلية وسرعات المشي.

وكشف التحليل أن الأشخاص الذين لديهم أعلى استهلاك منتظم للنترات يملكون أطراف سفلية أقوى بنسبة 11 في المائة ، وسرعات مشي أسرع بنسبة أربعة في المائة من أولئك الذين لديهم أقل كمية من النترات.

وقال الدكتور مارك سيم، الذي قاد الدراسة: “لقد أظهرت دراستنا أن الوجبات الغذائية الغنية بالخضروات الغنية بالنترات قد تعزز قوة عضلاتك بشكل مستقل عن أي نشاط بدني.

“ومع ذلك، لتحسين وظيفة العضلات نقترح اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية الخضراء مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .”

لا يزال الباحثون لا يعلمون بالضبط كيف تؤثر النترات بشكل إيجابي على وظيفة العضلات.

ومع ذلك، فإنها تشير إلى أن النترات قد تحسن وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم.

وأوضح الدكتور سيم: “نعلم من الأبحاث السابقة أن أكسيد النيتريك هو موسع للأوعية الدموية ، مما يعني أنه يوسع الأوعية الدموية ، مما يسمح بتدفق الدم بشكل أكبر إلى عضلاتك”.

في الواقع، يتم استخدام مكملات النترات من قبل الرياضيين لتحسين القدرة على التحمل والأداء.

“يمكن أن يؤدي ارتفاع كمية النترات اليومية إلى زيادة تدفق الدم في العضلات باستمرار، وبالتالي تسهيل صحة العضلات والعظام.”

ويأمل الباحثون أن تشجع النتائج التي توصلوا إليها الناس على دمج المزيد من الخضار الورقية في وجباتهم الغذائية.

وأضاف الدكتور سيم: “يجب أن نأكل مجموعة متنوعة من الخضروات كل يوم، مع واحدة على الأقل من تلك التي تخدم الخضار الورقية للحصول على مجموعة من الفوائد الصحية الإيجابية للجهاز العضلي والقلب والأوعية الدموية.

“من الأفضل أيضاً تناول الخضروات الغنية بالنترات كجزء من نظام غذائي صحي بدلاً من تناول المكملات الغذائية.

“توفر الخضروات الورقية الخضراء مجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية للصحة.”