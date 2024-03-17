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باحثون صينيون يحرزون تقدماً هاماً في علاج هذا المرض!

منذ 9 دقائق
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طوّر باحثون صينيون عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نشرتها المجلة الأكاديمية “إيه سي إس نانو”.

وقالت لو تشون وان من كلية علوم الحياة بجامعة تيانجين، المشاركة بالدراسة، إنه “من خلال التجارب على الحيوان، تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون”، بحسب ما أوردته أمس السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت أن “بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم، كما يمنع نمو ورم القولون، دون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية”.

ويُشكل سرطان القولون، الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، تهديداً خطيراً على صحة الإنسان. ومن بين العلاجات المختلفة، يعتبر العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة، وفقاً لما قالت لو.

    المصدر :
  • الجزيرة

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