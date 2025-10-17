باحثون يبتكرون طابعة حيوية بحجم قرص دواء لعلاج قرحة المعدة

أكد باحثون أن إصابات الجهاز الهضمي مثل القرحة أو النزيف قد تعالج مستقبلاً باستخدام طابعات حيوية صغيرة بحجم قرص دواء، يمكن توجيهها إلى أماكن الجروح لطباعة أنسجة لإصلاحها.

وصُممت هذه الطابعة على شكل قلم حبر جاف برأس زنبركي يطلق “الحبر الحيوي” عبر شعاع ليزر قريب من الأشعة تحت الحمراء بأمان على الأنسجة. يحتوي الجهاز على حجرة للحبر الحيوي وآلية زنبركية تدفع المادة للخارج، ويمكن توجيهها مغناطيسياً من خارج الجسم.

وتمت تجربة الجهاز حتى الآن على معدة الأرانب، حيث حافظ الحبر الحيوي على سلامة بنيته لأكثر من 16 يوماً. كما يمكن دمج الحبر مع أدوية أو خلايا لتعزيز إصلاح الأنسجة، مع إمكانية سحب الجهاز لاحقاً عبر الفم باستخدام التوجيه المغناطيسي.