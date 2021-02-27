باستخدام معقم اليدين ... 6 أشياء يمكنك تنظيفها

شهد استخدام معقمات اليدين زيادة ملحوظة منذ بداية أزمة وباء كورونا، بعد أن أظهرت الأبحاث والدراسات فعاليتها في القضاء على الفيروس.

وما يجهله الكثيرون أن بالإمكان الاستفادة من معقمات اليدين في العديد من الاستخدامات الأخرى في المنزل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

1- معالجة بقع الملابس

إذا كان لديك عرق أو شحم أو زيت أو أي بقعة أخرى على ملابسك، يجب أن تضع القليل من معقم اليدين على البقعة قبل غسلها. وقبل الغسيل، ضعي المعقم على المنطقة الملطخة واتركيها لبضع دقائق قبل غسل الملابس كالمعتاد.

2- تنظيف مكواة الشعر

هل تعلمين أن من المفترض أن تنظفي مكواة فرد الشعر؟ فعادة ما تكون مغطاة بالزيوت من فروة رأسك ومنتجات الشعر والبكتيريا وتحتاج إلى تنظيف من وقت لآخر، ويمكنك استخدام معقم اليدين للقيام بهذه المهمة. ضعي القليل من معقم اليدين على مكواة الشعر واتركيه لبضع دقائق ثم امسحيه بقطعة قماش نظيفة.

3- إزالة اللصاقات الطبية

قد تكون إزالة اللصاقات الطبية مؤلمة بعض الشيء، ويمكن فرك القليل من معقم اليدين على اللصاقة لإزالتها بسهولة وبدون ألم.

4- إزالة بقع الطعام عن الأثاث المصنوع من الألياف الدقيقة

تعتبر الأرائك المصنوعة من الألياف الدقيقة مثالية إذا كنت تحب مظهر الجلد أو الجلد المدبوغ ولكن إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة فعلى الأرجح سيتلطخ الأثاث ببقع الطعام وغيرها، وإذا انسكب أي شيء على أثاثك المصنوع من الألياف الدقيقة، فيمكنك مسحه بسهولة باستخدام معقم اليدين.

5- تلميع أواني الفولاذ المقاوم للصدأ

يمكن لبصمات الأصابع أن تفسد مظهر الأواني والتحف المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن يمكنك التخلص منها في لمح البصر باستخدام معقم اليدين، وباستخدام قطعة قماش نظيفة والقليل من المعقم يمكن تلميع الفولاذ وإزالة البصمات والأوساخ بسرعة.

6- إزالة البقع عن مقاعد الأطفال في السيارة

ينصح الخبراء بمسح مقعد السيارة كل بضعة أسابيع للحفاظ على سلامتك وسلامة أطفالك، خاصة أثناء الوباء، ويمكنك منع انتشار الجراثيم والفيروسات والبكتيريا عن طريق مسح المقاعد بانتظام باستخدام معقم اليدين وقطعة قماش نظيفة.