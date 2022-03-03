بالاضافة الى الاسترخاء.. فوائد كثيرة للاستحمام بالماء الساخن!

لا شك بأن الاستحمام بماء ساخن يعدّ احدى الطرائق الأبرز التي يقوم بها الفرد، للراحة والاسترخاء بعد يوم عصيب او نهار عمل شاق، ما يشكل حلا مثاليا للحصول على ليلة هادئة تنتهي بنوم عميق. غير ان للماء الساخنة فوائد اكثر وأبعد من ذلك، حيث كشفت أبحاث كثيرة منافع مذهلة للاستحمام بالماء الساخن.

1-خفض نسبة السكر وحرق المزيد من السعرات الحرارية

في دراسة حديثة أجرتها جامعة لوبورو، حقق العلماء في تأثير الحمام الساخن على التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث قاموا بتجنيد 14 رجلاً للمشاركة في الدراسة، وكل منهم غمر في الماء الحار لمدة ساعة واحدة، ثم قارنوا عدد السعرات الحرارية التي تمَّ حرقها في كل جلسة، وكذلك قاسوا نسبة السكر في الدم لمدة 24 ساعة بعد كل تجربة.

وأدى الاستحمام إلى حرق عدد من السعرات الحرارية يعادل نصف ساعة من المشي (حوالي 140 سعرة حرارية)، بينما كانت الاستجابة الإجمالية لسكر الدم لكلتا الحالتين متشابهة.

2-تقليل ضغط الدم

أظهرت الدراسات أن غمر الجسم بالماء الحار يمكن أن يخفض ضغط الدم، وهذا نظام رائع لمن يعانون من أمراض القلب وحتى أولئك الذين لا يعانون منها، ولكن أولاً، يجب استشارة الطبيب المعالج في حال المعاناة من مشكلة في القلب؛ لأنَّ الاستحمام بالماء الساخن سيزيد أيضاً من معدل ضربات قلبك.

3-تقليص آلام العضلات

يمكن أن يؤدي الاستحمام بالماء الحار إلى تخفيف التوتر وتهدئة العضلات المتيبسة، لذلك دع الماء الحار يعمل مثل تدليك صغير لكتفيك ورقبتك وظهرك أثناء الاستحمام.

4-الحصول على بشرة نظيفة وصحية

الاستحمام في الماء الحار، يساهم في فتح مسام البشرة، وإذا كانت المياه نقية، فيمكنها غسل بعض الأتربة والسموم التي تترسب داخل المسام، والنتيجة هي بشرة أكثر نضارة ونظافة.

5-تحسين تدفق الدورة الدموية

غمس الجسم في الماء الحار إلى الرقبة هو نوع من التمارين للأوعية الدموية؛ لأنَّ الماء يخلق ضغطاً جسدياً على الجسم، وبالتالي فهو يزيد من قدرة القلب على ضخ الدم، فعندما نكون داخل الماء، يعمل القلب بشكل أسرع وأقوى.



6-يساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا

يعمل الحمّام الساخن أيضاً كمزيل طبيعي للاحتقان للتخفيف من أعراض البرد، حيث يعمل البخار على ترطيب الممرات الأنفية، ويمكن أن يساعد أخذ استراحة للجلوس في الماء الحار لمدة 10-15 دقيقة، على الشعور بالتحسن.