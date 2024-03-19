بالتوابل والأعشاب.. طرق سهلة للتخلص من سموم الكبد

إذا كنت تعاني من ضعف صحة الجهاز الهضمي أو الكبد الدهني، فقد حان الوقت للتخلص من سموم جسمك ببعض التوابل الطبيعية وخلطات الأعشاب، التى يمكن أن تساعد في إذابة الدهون المتراكمة على الكبد وتساعد في التخلص من السموم.

بحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، فيما يلي بعض الطرق السهلة لإزالة سموم الكبد باستخدام خلطات التوابل والأعشاب.

عصير الزنجبيل

امزج الزنجبيل الطازج والسبانخ والأناناس والموز وماء جوز الهند معًا لصنع عصير منعش للتخلص من السموم، إذ يساعد الزنجبيل على الهضم ويدعم وظائف الكبد، بينما توفر السبانخ العناصر الغذائية الأساسية لإزالة السموم.

الشاي الأخضر

استمتع بكوب من الشاي الأخضر الممزوج بالأعشاب المزيلة للسموم مثل الهندباء وأوراق التولسي والزنجبيل الخام. ما عليك سوى غلي الشاي الأخضر مع هذه المكونات وتناوله. الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، وهذه الأعشاب تدعم وظائف الكبد وتعزز إزالة السموم.

​​شاي الكركم

قم بإعداد شاي الكركم الذهبي المهدئ عن طريق تسخين الماء مع الكركم والفلفل الأسود والقليل من العسل، إذ يحتوي الكركم على الكركمين المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات التي تدعم صحة الكبد.

ماء دافئ بالليمون

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ المملوء بعصير الليمون الطازج، إذ يحفز الليمون إنزيمات الكبد ويساعد على الهضم، مما يساعد على طرد السموم من الكبد.

مشروب القرفة وخل التفاح

اخلطي خل التفاح مع الماء، ورشة من القرفة، وملعقة صغيرة من العسل، حيث يساعد خل التفاح على قلوية الجسم ويدعم إزالة سموم الكبد، بينما تضيف القرفة نكهة وفوائد إضافية لإزالة السموم.