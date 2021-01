بالفيديو: بذور الافوكادو تحمي البشر من خطر يهدد حياتهم … إليكم التفاصيل

اعتمادا على مخلفات ثمار الأفوكادو وخاصة البذور التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي، تمكنت شركة مكسيكية من تطوير طريقة جديدة لصناعة مواد صديقة للبيئة.

ويقول موقع “تيك إنسيدر” البريطاني، إن المكسيك وحدها تنتج كميات هائلة من الأفوكادو، بينما يستهلك الأمريكيون نحو 6 مليارات ثمرة من ثمار الأفوكادو خلال العام الماضي.

وتابع الموقع: “أصبحت البذور والمكونات التي لا تصلح للاستهلاك الآدمي من ثمار الأفوكادو محط أنظار إحدى الشركات المكسيكية، التي تمكنت من تطوير طريقة جديدة لتحويلها إلى بلاستيك حيوي صديق للبيئة لحل مشكلة المخلفات البلاستيكية التي تحولت إلى أزمة عالمية.

Last year, Americans consumed over 6 billion avocados, leaving behind mounds of inedible waste pic.twitter.com/kQXkrvqbnk

