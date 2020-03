بالفيديو: هكذا أتلف فيروس كورونا رئتي مريض أمريكي قبل أيام من ظهور الأعراض

واستخدم الأطباء في جامعة جورج واشنطن تقنية الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة لتصوير رئتي مريض COVID-19 الذي تم نقله إلى المستشفى.

وقبل أيام قليلة من التقاط الصور، لم يكن لدى المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 59 عاما، أي أعراض على الإطلاق، وفقا لشبكة “سي إن إن”، وكان يتمتع بصحة جيدة بشكل عام باستثناء إصابته بارتفاع ضغط الدم.

