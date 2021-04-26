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بالفيديو: هل توجد أنواع من التمور تناسب مرضى السكري؟ إليكم الإجابة الحاسمة

26 - أبريل - 2021
تمر

تمر

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هل هناك أنواع معينة من التمور تعتبر مناسبة لمرضى السكري نظرا لاحتوائها على مستويات منخفضة من السكريات؟.

الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، قالت إن الحديث يدور عن شائعة جرى تداولها على نطاق واسع مؤخرا.

وأضافت في مقطع توعوي أنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري، ولا يوجد دليل يثبت ذلك.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

ونصحت مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، كما أوصت بمراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يوميا.

وكانت شائعات قد انتشرت على مواقع التواصل تفيد بوجود أنواع معينة من التمور لا تحتوي على كميات كبيرة من السكريات ومن ثم فهي مناسبة لمرضى السكري.

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