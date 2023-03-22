بتقنية الرنا المرسال.. الصين توافق على الاستخدام الطارئ لأول لقاح تنتجه محليا

قالت سي.إس.بي.سي جروب للأدوية الأربعاء إن لقاحها المصنوع بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (الرنا المرسال) المضاد لكوفيد-19 حصل على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من السلطات الصحية الصينية، مما يجعله أول لقاح من هذا النوع يتم تطويره محليا في البلاد.

ورفضت الصين استخدام لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال المنتجة في الخارج، وتُعد اللقاحات المتوفرة في الصين على نطاق واسع أقل فاعلية من لقاحي موديرنا وفايزر-بيونتيك اللذين يستخدمان هذه التقنية.

تأتي موافقة السلطات الصينية مع انخفاض حالات كوفيد على مستوى البلاد بعد ارتفاع في عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقالت سي.إس.بي.سي إن التجارب التي أجرتها على اللقاح أظهرت أن حالات التعرض لآثار جانبية كانت أقل بشكل كبير في فئة كبار السن مقارنة بمجموعة من البالغين، وهو ما يمكن أن يكون ميزة للصين التي تشدد على الحاجة إلى التركيز على تطعيم المسنين المعرضين للخطر.