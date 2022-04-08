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بحث واعد يعطي الأمل للرجال المصابين بالعقم!

9 - أبريل - 2022
صورة تعبيرية للحيوانات المنوية

صورة تعبيرية للحيوانات المنوية

ترجمة صوت بيروت إنترناشونال
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يبدو أن الرجال المصابين بالعقم على موعد مع أمل جديد، بعد أن ابتكر العلماء الحيوانات المنوية من الخلايا الجذعية للفئران.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “ديلي ميل”، وترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن واحد من كل سبعة أزواج يعاني من صعوبة في الحمل وفي حوالي نصف الحالات تكمن المشكلة في الرجل.

لكنّ العلماء ابتكروا الآن خلايا منوية نابعة من المختبر، بعد حقنها في ذكور الفئران، وقد تم استخدامها لتكوين أطفال.

بدأت العملية، بخلايا جذعية مأخوذة من أجنة الفئران، وساعد العلماء بقيادة جامعة طوكيو الخلايا على التحول إلى خلايا منوية عن طريق وضعها في مسحوق كيميائي.

ثم تم حقن الخلايا في خصيتي الفئران لتصبح الحيوانات المنوية ناضجة، ومن ثم تمّ حقنها في البويضات، بشكل يشبه التلقيح الاصطناعي ولكن على القوارض.

أدى ذلك إلى ولادة ناجحة للعديد من الفئران الصغيرة.

وقال البروفيسور روبن لوفيل بادج، من معهد فرانسيس كريك في لندن، أنّ الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس العلمية، تبشر بالخير لمحاولات إنتاج الحيوانات المنوية البشرية.

لإنشاء خلايا الحيوانات المنوية البشرية، إذا كان ذلك ممكناً في يوم من الأيام، فسيتعين أولا تحويل خلايا جلد الرجال إلى خلايا جذعية.

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