بحسب خبراء الشعر والتغذية.. ما هي أفضل الأطعمة لنمو الشعر

إذا كان النمو والحفاظ على خصلات شعر قوية وصحية أمراً مهما بالنسبة لك، فمن المحتمل أنك قد اكتشفت بالفعل بعضاً من أفضل المنتجات لنمو الشعر.

ومن المؤكد أن تحسين روتين العناية بالشعر باستخدام زيوت نمو الشعر وشامبو الشعر الخفيف والمزيد سيساعد شعرك على النمو بشكل أسرع. ولكن يجب عليك أيضا أن تفكر في أفضل الأطعمة لنمو الشعر والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، حيث يمكن أن يلعب الطعام دوراً كبيراً في جودة خصلات شعرك.

يلعب عدد من الفيتامينات والمعادن دوراً مهما في الحفاظ على الوظيفة الخلوية الطبيعية ودعم نمو خلايا الجلد والأظافر والشعر الصحية، كما يقول برنيدان كامب، طبيب أمراض جلدية وإخصائي أمراض جلدية معتمد: “غالباً ما يشار إلى الفيتامينات A وC وD وE على أنها حيوية لنمو الشعر بسبب دورها المهم في الحفاظ على صحة البصيلات، كما أن العناصر الغذائية الإضافية المهمة لدعم نمو الشعر تشمل البيوتين والحديد والزنك”.

إن الفيتامينات الثلاثة الأكثر أهمية لنمو الشعر الصحي هي الفيتامينات A، C، وB7 (البيوتين)، كما تقول ميليسا بريست، المتحدث الإعلامي الوطني لأكاديمية التغذية وعلم التغذية وعضو مجلس المراجعة الطبية الوقائية : “يساعد فيتامين A على نمو الشعر ويستخدم لإنتاج زيت يسمى الزهم الذي يرطب الشعر وفروة الرأس.

كما يستخدم فيتامين C لصنع الكولاجين، وهو أمر مهم لإنتاج الكيراتين، وتوضح أن البيوتين هو فيتامين B الذي يمكن أن يساعد في دعم نمو الشعر”.

وتقول بريست إن تناول نظام غذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة هو الخطوة الأولى لنمو شعر صحي، وقد تكون المكملات الغذائية مفيدة لبعض الأشخاص، ومن المهم مناقشة أي مكملات مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء، وضع في اعتبارك أن المكملات الغذائية مكملة للأطعمة التي تتناولها بالفعل.

إذاً، ما هي الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى تخطيط وجباتك والتي ستعزز تناولك لهذه الفيتامينات المفيدة التي تدعم نمو الشعر؟.

يقول الدكتور كامب إن “مصادر الغذاء الطبيعية غير المعالجة هي أفضل الأماكن” للبحث عن هذه الفيتامينات والمواد المغذية.

إليكم أهم هذه الأطعمة:

1 الفراولة:

تعتبر الفراولة مصدراً ممتازاً لفيتامين C، كما يقول كيري غانز، اختصاصي تغذية مسجل ومؤلف كتاب The Small Change Diet. ويشرح قائلا: “فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية ذات الخصائص المضادة للالتهابات التي قد تساعد على زيادة تدفق الدم عبر الجسم، بما في ذلك فروة الرأس، ويتم تحفيز بصيلات الشعر- مما يدعم نمو شعرنا”.

2 صفار البيض:

يقول غانز إن صفار البيض مصدر جيد للبيوتين، الذي ارتبط منذ فترة طويلة بنمو الشعر ويشرح: “على وجه التحديد، يساعد البيوتين على إنتاج الكيراتين، وهو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم ويساعد على تكوين الشعر”.

3 العدس:

العدس مصدر جيد للحديد، يقول غانز إن الحديد يساعد على نقل الأكسجين إلى الخلايا في الجسم مما قد يعزز نمو الشعر.

كما ويضيف: “عندما يعاني شخص ما من نقص الحديد، المعروف أيضا بفقر الدم، فليس من غير المألوف أن نرى تساقط الشعر”.

4 الأسماك الدهنية:

يقول الدكتور كامب إن الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل تعد مصادر جيدة للأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتين والسيلينيوم والفيتامينات B وD.

ويشير إلى أن “السيلينيوم هو معدن نادر يساعد على تنظيم مستويات هرمون الغدة الدرقية ويلعب دوراً في الحد من الإجهاد التأكسدي على بصيلات الشعر”.

ويضيف أن فيتامين D يعمل على نمو وتمايز خلايا بصيلات الشعر، كما أن فيتامين “ب” مهم لنمو الشعر لأنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى خلايا البصيلات.

5 السبانخ:

السبانخ عبارة عن خضار مورقة خضراء تعتبر مصدراً جيداً للحديد وفيتامين أ وفيتامين ج، كما يقول الدكتور كامب: “فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي يمكنها تحييد تأثيرات جذور الأكسجين الحرة على الشعر، والتي يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي، والذي يمكن أن يؤثر على نمو الشعر”.

في حين أن فيتامين A مهم لصحة فروة الرأس، فمن المهم ملاحظة أن زيادة فيتامين A يمكن أن تضعف نمو الشعر، كما يحذر الدكتور كامب.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول أكثر من 1.5 ملجم (1500 ميكروجرام) يومياً من فيتامين A على مدى سنوات عديدة قد يؤثر على عظامك، مما يجعلها أكثر عرضة للكسر عندما تكبر، ناهيك عن توقف نمو شعرك.

6 المكسرات والبذور:

يقول الدكتور كامب إن المكسرات والبذور تزود الجسم بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E والزنك، ويشير إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E تمتلكان خصائص مضادة للالتهابات تحمي بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي، يوضح غانز: “يلعب الزنك دوراً في تخليق البروتين في أجسامنا، بما في ذلك الكيراتين، وهو أحد البروتينات الهيكلية الرئيسية التي تشكل الشعر”.

7 البطاطا الحلوة:

يقول بريست إن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والبيوتين وبعض فيتامين C، وكلها معروفة بتعزيز نمو شعرك.

8 الجزر:

يقول بريست إن الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وفيتامين C، الأطعمة البرتقالية مثل البطاطا الحلوة والجزر تحتوي أيضا على نسبة عالية من الكاروتينات، والتي من المعروف أنها تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وتساعد على تحسين مرونة الجلد وترطيبه وملمسه وهو أمر مربح للجانبين للحصول على شعر صحي وبشرة متوهجة!.

9 البروكلي:

يقول بريست إن البروكلي يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A وفيتامين C والبيوتين، مع تعزيز فروة الرأس بالفيتامينات A وC، إلى جانب البيوتين المنتج للكيراتين، من المؤكد أن هذه المجموعة ستدعم نمو الشعر الصحي.

10 الزبادي العادي:

يقول بريست إن الزبادي العادي يحتوي على نسبة عالية من البيوتين وفيتامين A، أضف إليها بعض التوت وبعض المكسرات وستحصل على وجبة فطور صحية معززة للشعر!.

11 الفلفل الأحمر:

يقول بريست إن الفلفل الأحمر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A. مع الدور المهم الذي يلعبه فيتامين C في إنتاج الكولاجين، ودور فيتامين A في إنتاج الزهم، فإن كلا الفيتامينين يصنعان المعجزات لصحة فروة رأسك.