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بخاخ أنف للصداع النصفي من فايزر يحصل على موافقة "FDA"

منذ 39 دقيقة
شعار شركة فايزر

شعار شركة فايزر (رويترز)

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وافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (الجمعة 10-3-2023) على بخاخ أنف لتكسين الصداع النصفي من إنتاج شركة فايزر، وهو ما قد يمنح المرضى خيارا لمسكن سريع المفعول لآلام الشقيقة.

وقالت شركة فايزر إنه تمت الموافقة على استخدام عقار زافزبريت، المعروف أيضا باسم زافيجيبانت، في تسكين الصداع النصفي الحاد المصحوب وغير المصحوب بهالة. وتشير كلمة الهالة إلى أي اضطراب عصبي يحدث قبل وقت وجيز من ظهور الصداع النصفي أو خلال تطوره.

وقالت الشركة لرويترز إن البخاخ، الذي سيُعلن سعره عند إطلاقه في يوليو تموز، “من المتوقع أن يكون متقاربا في السعر مع عقاقير أخرى معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير للصداع النصفي” تنتمي للفئة نفسها من العقاقير.

وأضافت فايزر زافزبريت وعقاقير أخرى لتسكين الصداع النصفي، من بينها نورتيك أو.دي.تي، إلى مجموعتها منتجاتها تلك من خلال استحواذها على شركة بيوهافين للمستحضرات الدوائية في صفقة بلغت قيمتها 11.6 مليار دولار.

ويحتوي العقار على ملصق تحذيري ينصح المرضى بالتوقف عن تعاطيه في حال تسبب في إحداث رد فعل فرط تحسسي مثل تورم الوجه أو الطفح الجلدي.

    المصدر :
  • رويترز

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