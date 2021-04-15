بخاخ رخيص يستعمله مرضى الربو يساعد في تسريع شفاء مرضى كورونا

أعلن علماء بريطانيون من جامعة أكسفورد أن بوديزونيد، عن التوصل إلى عقار مضاد للالتهابات يستعمله مرضى الربو، يمكن أن يساعد في تسريع شفاء من هم فوق سن الـ50 من العمر بمعدل 3 أيام ، وذلك وفقا لتقرير في الإندبندنت .

ويمكن وصف الدواء المتاح بسهولة، ويتم إعطاؤه عن طريق جهاز استنشاق رخيص مرتين يوميا لمدة تصل إلى 14 يوما، من خلال الأطباء الممارسين العامين، مما يزيد الأمل في أن يتمكن الأطباء من البدء في علاج مرضى كوفيد-19 في المنزل في وقت مبكر من مرضهم.

وأصدرت الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) إرشادات جديدة، تنص على ضرورة أخذ الدواء في الاعتبار للمرضى “على أساس كل حالة على حدة”.

وقال كبير الباحثين المشاركين في التجربة أستاذ الرعاية الأولية البروفيسور كريس بتلر -وفق ما نقلت عنه الإندبندنت- إن الدواء “يساعد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر من نتائج أسوأ من كوفيد-19 على التعافي في وقت أسرع، والبقاء بشكل أفضل بمجرد أن يشعروا بالشفاء، ويحسن صحتهم”.

وقال الباحثون إنهم يعتزمون الآن البدء في تقييم تأثير بوديزونيد على مرضى كوفيد-19 الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ممن يعانون من أمراض مصاحبة أو ضيق في التنفس.