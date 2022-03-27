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بخلاف ما هو شائع.. ممارسة الرياضة أكثر من 13 دقيقة مضيعة للوقت

27 - مارس - 2022
الملابس الرياضية- تعبيرية

الملابس الرياضة- تعبيرية

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تعتبر الرياضة من الأمور الّتي تقلّل من الإصابة بالأمراض، كأمراض القلب والسكّري والكلسترول، إضافةً إلى بعض أنواع السّرطانات.

ويهدف معظم الناس من ممارسة الرياضة إنقاص الوزن أو بناء العضلات، إضافة إلى أهداف أخرى مثل المحافظة على مظهر جذاب.

ممارسة التدريبات بهدف رفع اللياقة البدنية يفضل ألا يزيد على 13 دقيقة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مجلة MSSE.

وأجريت الدراسة على مجموعة من الأشخاص تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات يمارسون نفس التدريبات السبعة، والتي تتكون من تمارين مختلفة لتقوية العضلات.

وكانت خطة التدريب تتضمن أن يتم إجراء التمارين 3 مرات في الأسبوع لمدة 8 أسابيع، ولكن قامت مجموعة واحدة بأداء التمارين لمرة واحدة، أما المجموعة الثانية فكررته 3 مرات، في حين كررته المجموعة الثالثة 5 مرات، وبالتالي تنوعت مدة التدريبات بين 13 و40 و70 دقيقة.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المجموعة الأولى، التي كانت تستمر لمدة 13 دقيقة فقط، قد تساوت في الاستفادة من رفع اللياقة البدنية مع المجموعتين الثانية والثالثة، اللتين مارستا التمارين لمدة 40 و70 دقيقة.

غير أن الفارق الوحيد للمجموعات طويلة المدة ظهر في زيادة الكتلة العضلية، ولكن تطور اللياقة البدنية والقدرة على التحمل كانت واحدة في المجموعات الثلاثة.

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