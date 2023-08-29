بدائل صحية غير مكلفة للأفوكادو.. ما هي؟

اكتسب الأفوكادو سمعته باعتباره طعامًا فائق الجودة غنيًا بالعناصر الغذائية، وذلك بفضل وفرة الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن بدائل بسبب الحساسية أو تفضيلات الذوق أو التوفر، هناك العديد من الخيارات المغذية المتساوية التي يمكن دمجها في نظامك الغذائي. فيما يلي 7 بدائل ممتازة للأفوكادو تقدم فوائد صحية مماثلة:

1 المكسرات والبذور

وفقًا للدكتور روهيني باتيل، بكالوريوس الطب والجراحة وأخصائي التغذية المعتمد، توفر المكسرات والبذور، مثل اللوز وبذور الشيا وبذور عباد الشمس، الدهون الصحية للقلب والألياف والمواد المغذية الأساسية. فهي غنية بفيتامين E والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف المخ وتقلل الالتهاب. استمتع بها كطبقة علوية للزبادي أو العصائر أو دقيق الشوفان.

2 الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني هو بديل متعدد الاستخدامات ومعبأ بالبروتين. إنه يحتوي على البروبيوتيك لصحة الأمعاء والكالسيوم لعظام قوية. يمكن أن يكون قوامه الكريمي بديلاً رائعًا في السلطات والتغميسات والصلصات، مما يوفر مذاقًا مرضيًا دون الحاجة إلى الأفوكادو.

3 الحمص

الحمص هو مصدر نباتي للبروتين والألياف والدهون الصحية. كما أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل حمض الفوليك والحديد والزنك. يقول الدكتور باتيل: “ضع الحمص على خبز الحبوب الكاملة، واستخدمه كغموس للخضروات، أو أضفه إلى اللفائف للحصول على دفعة مغذية”.

4 زيت الزيتون البكر الممتاز

على الرغم من أنه ليس طعامًا كاملاً مثل الأفوكادو، إلا أن زيت الزيتون البكر الممتاز يعد مصدرًا ممتازًا للدهون الأحادية غير المشبعة، والتي ترتبط بصحة القلب. قم برشه على السلطات أو الخضار أو أطباق الحبوب الكاملة للحصول على نكهة إضافية وفوائد صحية.

5 الخميرة الغذائية

الخميرة الغذائية هي خيار لا يحتوي على منتجات الألبان وغني بالبروتين ويوفر نكهة الجبن دون الدهون المشبعة الموجودة في الأفوكادو. إنه مصدر رائع لفيتامينات B، وخاصة B-12، وهو أمر مهم للنباتيين. رشها على الفشار أو المعكرونة أو الخضار المشوية.

6 الطحينة

هي عبارة عن عجينة مصنوعة من بذور السمسم، تقدم نكهة الجوز وقوام كريمي. تعد غنية بالدهون الصحية والبروتين والمعادن مثل الكالسيوم والحديد. يمكن استخدامها كصلصة، أو قم برشها فوق الخضار المشوية.

7 زبدة الجوز

يمكن لزبدة الجوز مثل زبدة اللوز أو الكاجو أن توفر عنصرًا غنيًا وكريميًا لأطباقك. إنها توفر البروتين والدهون الصحية والمواد المغذية الأساسية. انشرها على الخبز المحمص، أو امزجها مع دقيق الشوفان، أو في العصائر.

يقول الدكتور باتيل: “أنت تعرف الآن أنه إذا كان لديك حساسية من الأفوكادو أو إذا لم يكن متاحًا لك، فيمكنك بسهولة تناول بدائله”.