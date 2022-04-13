بدائل غذائية صحية وخفيفة للحلويات في رمضان

تهتم كل سيدة في رمضان بإعداد أطعمة شهية متنوعة على سفرتها لأسرتها، وتحتل الحلويات مكاناً متميزاً في قائمة طعام شهر رمضان، وأصبح هناك العديد من السيدات، اللاتي يرغبن في إعداد حلويات أكثر صحة وأقل دسماً، خاصة مع مجئ رمضان في الصيف، إذ يصعب على البعض تناول الحلويات الدسمة والثقيلة، لذا نقدم لكم أهم البدائل الغذائية الصحية للحلويات ولمكوناتها.

ومن أهم بدائل الحلويات الصحية للجسم ولتغذيته ومنها: التمر وهو مفيد جداً وتناوله بعد أذان المغرب عند الإفطار، يمد الجسم بما يحتاجه من سكريات، وألياف صحية، وينبه المعدة لتبدأ العمل، ويضبط معدل الأيض، الذي يصل لأدنى مستوياته في الصيام حتى يحافظ الجسم على الطاقة أثناء الصيام.

الياميش أو الفاكهة المجففة وهو من عاداتنا الغذائية الصحية في رمضان، بشرط ألا يتم تناولها بإفراط، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات الصحية، وغنية بالألياف، وتحتوي على العديد من العناصر، والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والحديد، وفيتامين أ، وفيتامين ب. من أشهر أنواع الياميش: الزبيب، والمشمش المجفف، والقراصيا.

زبدة الفول السوداني:

صحيح أن زبدة الفول السوداني غنية بالسعرات إلا أنها بالمقارنة مع الكعك والحلويات الأخرى، تصبح أكثر فائدة، خاصة وأنها تحتوي على البروتين.

التوت:

بكل أنواعه من أكثر الفاكهة المفيدة، والغنية بمضادات الأكسدة، والألياف، والفيتامينات، والمغذيات التي يحتاجها الجسم، وهي تحافظ على صحة الدماغ والقلب، والوقاية من السرطان، وتساعد على زيادة التركيز أيضاً لذا هي مفيدة للأطفال، خاصة وإن الامتحانات ستأتي في رمضان.

الشوكولاتة الداكنة:

لا تحتوي على حليب أو سكر، مما يقلل من سعراتها الحرارية، ويجعلها اختيار صحي أكثر، كما أنها غنية بالكاكاو، مما يجعلها تحتوي على مضادات أكسدة، وتساعد على إفراز هرمونات السعادة، مما يحسن من حالتكِ المزاجية.

المهلبية:

تحتوي على بروتين، ويمكنك استخدام لبن خالي الدسم، وبدائل السكر لتقليل من سعراتها.

المكسرات:

عادة ما تضاف للحلويات، أو يتم تناولها كوجبة خفيفة، ومن الأفضل تحميصها في الفرن دون إضافة أي دهون عليها، ولا تقشيرها وهي غنية بالمواد التي يحتاجها الجسم، لكن لا يجب الإكثار في تناولها.