بدون ألم.. علاج جديد لتفتيت حصوات الكلى

يعاني شخص واحد تقريبا من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم من أحد أشكال أمراض الكلى المزمنة.

وتوصل باحثون أمريكيون لعلاج جديد يستخدم الموجات فوق الصوتية لتفتيت حصوات الكلى دون ألم.

ونقل موقع “Study Finds” الأمريكي، في تقرير نشره الأربعاء، عن باحثين من كلية الطب بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة، قولهم إن الموجات فوق الصوتية التي تسمى “BWL” نجحت في تفتيت الحصوات من ذوات الأحجام المختلفة في جلسة علاج واحدة مدتها 10 دقائق.

وأشار إلى أنه يمكن للتقنية الجديدة أن تخفض التكاليف الباهظة للجراحات والعلاجات الأخرى لحصوات الكلى.

وحصوات الكلى هي عبارة عن رواسب صلبة من المعادن والأملاح التي تتراكم في بول المريض، ويمكن أن يكون مرورها عبر المسالك البولية تجربة شديدة الألم اعتماداً على حجمها، إذ عادةً ما يعاني المرضى من ألم شديد في البطن، مما قد يؤدي إلى الغثيان.

وتشمل العلاجات غير الجراحية لحصوات الكلى تناول مسكنات الألم وشرب الكثير من الماء للمساعدة في إخراج الحصوات، ومع ذلك، فإنه بالنسبة للحصوات الكبيرة، فإنه قد يتم اللجوء إلى الجراحة.

وهناك تقنية مماثلة تسمى تفتيت الحصى بالموجات التصادمية خارج الجسم “ESWL” تستخدم موجات لتفتيت الحصوات الصغيرة إلى حد ما بحيث يمكن للشظايا المرور في المسالك البولية بسهولة، ويتم هذا الإجراء في المستشفيات مع ضرورة خضوع المريض للتخدير، إلا أن التقنية الجديدة تساعد على تفتيت الحصوات الكبيرة وذات الكثافة المختلفة، كما أنها تعتمد على الموجات فوق الصوتية في إجراء أقصر بكثير لا يتطلب التخدير.

واختبر فريق الباحثين بقيادة الدكتور جوناثان هاربر هذا العلاج على مرضى حصوات الكلى الذين كان من المقرر أن يخضعوا لعملية جراحية لإزالة حصواتهم الكبيرة، إذ استخدم الباحثون قبل الجراحة تقنية تفتيت الحصوات بالموجات فوق الصوتية على الحصوات في 19 مريضاً لمدة 10 دقائق، ووجدوا أن التقنية نجحت في تفتيتها.

وأوضح الموقع: “استطاعت التقنية الجديدة تفتيت 90٪ من حجم كل الحصوات خلال العلاج الذي استمر 10 دقائق، وبات حجم معظم القطع المتبقية أقل من 2 ملليمتر، ما يجعلها صغيرة بما يكفي للمرور في المسالك البولية دون الشعور بالألم”.

وتابع: “كما وجد الفريق تلفاً ضئيلاً فقط في الأنسجة من الموجات ولم يجدوا أي ضرر من استخدامها”.

وأضاف الدكتور هاربر أن نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة “The Journal of Urology”: “تمثل خطوة نحو تفتيت الحصوات في العيادات للمرضى دون الحاجة إلى المستشفيات أو التخدير”.