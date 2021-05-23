الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدون دموع… هذه أفضل طريقة لتقطيع البصل

منذ 14 ساعة
تناول البصل قد يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب

البصل

A A A
طباعة المقال

يعاني العديد من الأشخاص من شدة البكاء أثناء تقطيع البصل، وفي هذا السياق، تحدثت أخصائية التغذية آنا بيلوسوفا، في مقابلة مع قناة “زفيزدا” الروسية، عن طريقة تسمح لك بتقطيع البصل وعدم البكاء.

وقالت: “يمكن وضع ماء في أفواهنا، من أجل تقطيع البصل بسكين، على مبشرة ولا تنفجر في البكاء، ولا يحمر أنفك. في الواقع، ممكن استخدام جميع أنواع المشروبات الغازية المختلفة، ليس فقط الماء. نضع السوائل ولا نبتلعها ونقطع البصل ولا نبكي”.

وبحسب موقع smachno، يمكن أن نقطع البصل بالقرب من الماء المغلي، حيث يمكن للبخار أن يشتت المواد المثيرة الدموع. كما يمكن أولاً تقطيع البصل إلى قطع كبيرة، وتغميسه في الماء المغلي لبضع دقائق، ثم مواصلة تقطيع البصل دون دموع.

طريقة أخرى وهي مضغ البقدونس أو العلكة أثناء تقطيع البصل. تعمل هذه الطريقة على أكسدة المواد المسببة للدموع وتحييدها.

كما يمكن تقطيع البصل بجانب مروحة أو شفاط المطبخ – حيث تتبخر المواد المثيرة للدموع أسرع مما تصل إلى عينيك.

ويمكن أيضا تقطيع البصل بجانب شمعة مضاءة وسوف يؤكسد اللهب أي مواد تسبب الدموع عند تقطيع البصل.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من الصحة

شكل الدماغ- تعبيرية
احذر.. عادة شائعة قد تؤدي إلى تقليص دماغك وتراجع قدرتك على التفكير
أظافر - تعبيرية
أسباب تقصف الأظافر وطرق العلاج
الخضار والفواكه
إليكم الفاكهة المثالية لتحسين عملية الهضم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الفنان سمير غانم
كل ما تود معرفته عن “الفطر الأسود” الذي أنهى حياة سمير غانم
البيض
احذروا تخزين البيض في باب الثلاجة… قد يشكل خطرا كبيرا
الدولار
قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل