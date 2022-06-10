بذور الكراوية مخزّنة بالفوائد الصحية.. تعرّفوا اليها!

تتعدد أنواع البذور المخزنة بالفوائد والمنافع الصحية، والتي يمكن تناولها بأشكال مختلفة مثل الاضافة الى بعض الأطعمة، أو تناولها كمشروب.

والكراوية هو نوع من هذه البذور وتعتبر ذات فائدة مميزة للجسم حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة من فيتامينات ومعادن وبروتين إلى جانب الألياف الغذائية والزيوت الطيارة التي توجد به.

إليكم فوائد الكراوية الصحية وأهميتها للجسم.

فوائد الكراوية للقولون:

أثبتت الدراسات أن الكراوية تحتوي على مضادات الأكسدة والالتهابات مما يساعد في التقليل من الالتهابات التي من الممكن أن تصيب القولون، مما يقلل من فرصة إصابة القولون بالتقرحات والتقلصات.

كما أن زيت الكراوية له القدرة على منع نمو البكتيريا الضارة في القولون مع الحفاظ على البكتيريا النافعة المفيدة، مما يقي من الإصابة بالالتهابات وقرحة القولون.

من فوائد شرب الكراوية أنها تساعد على التقليل من التوتر والقلق الذي يتعرض إليه الإنسان، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في تهيج القولون.

فوائد الكراوية للمعدة:

العناصر التي توجد في الكراوية يمكنها أن تساعد في الحفاظ على صحة المعدة وحمايتها من الكثير من المشكلات مثل عسر الهضم والغازات والانتفاخات والتشنجات، وهذا لأن الكراوية تحتوي على مضادات البكتيريا.

كما أن الكراوية له دور رئيسي في التخلص من الديدان الطفيلية الموجودة في المعدة، وأيضًا مهمة لمقاومة البكتيريا الملوية البوابية.

بالإضافة إلى أن الكراوية تقي من الإصابة بالتهاب الجهاز الهضمي وقرحة المعدة.

فوائد الكراوية لفقدان الوزن

الكراوية من البذور التي لها دور هام في إنقاص الوزن وهذا بفضل الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يؤدي إلى التقليل من تناول الطعام وبالتالي التخلص من الدهون الزائدة بالجسم.

كما أشارت دراسة ذكرها موقع health line أن تناول مشروب الكراوية باستمرار دون تغيير في النظام الغذائي يمكنه أن يؤدي إلى فقدان الوزن حيث أنه يساعد على كبح الشهية.

وتناول الكراوية يوميًا يساعد على التقليل من مؤشر كتلة الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن.

من فوائد الكراوية للكرش أنها تساعد على حرق الدهون الموجودة به، وهذا من خلال تناول مشروب الكراوية يوميًا دون إضافة السكر.

فوائد الكراوية للأعصاب:

بفضل الزيوت التي توجد في الكراوية فإنها تساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر والقلق الذي يشعر به الإنسان.

الكراوية مهمة لنشاط الجهاز العصبي وزيادة تدفق الدم به، مما يساعد على زيادة التركيز وزيادة الطاقة بالجسم، ويفضل أن يتم تناول الكراوية قبل النوم حيث أنها تساعد على النوم بشكل أفضل.

ما فوائد الكراوية للغدة الدرقية؟

الكراوية من المشروبات التي تساعد على تحفيز الغدة الدرقية مما يساعد على التقليل من التضخم الذي يحدث لبعض المصابين بالغدة الدرقية.

كما أنها لها دورًا في تنظيم إفرازات الغدة الدرقية مما يقلل من اضطرابات الغدة والمشكلات المصاحبة لها.

فوائد الكراوية للأطفال:

– الحماية من الإصابة بالعدوى الفطرية حيث أن الكراوية تحتوي على الخصائص المضادة للفطريات.

– التخلص من المغص والألم في البطن الذي يصيب الأطفال وخاصة الرضع.

– شرب الأطفال للكراوية له القدرة على علاج فقدان الشهية ونقص التغذية بالجسم.

– علاج الإمساك والانتفاخات وهذا لأن الكراوية تساعد على تنظيم عمل الجهاز الهضمي، وهذا بفضل الألياف الصحية التي توجد به.

– الحماية من الإصابة بالالتهابات، حيث أن الكراوية لها خصائص مضادة للالتهابات.

فوائد الكراوية للنساء

التخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية والتقليل من إحتقان الحيض.

التخلص من الغازات وتقلصات البطن والإمساك الذي يصيب بعض النساء أثناء فترة الحيض.

زيادة إدرار الحليب للمرأة المرضع، كما أنه مفيد للأم بعد الولادة حيث أنه يساعد على تنظيف الرحم والتقليل من النفاس.

أضرار الكراوية:

– بالرغم من الفوائد المتعددة للكراوية إلا أنها لها بعض الأضرار المختلفة التي تؤثر على الصحة ومنها:

– تعتبر الكراوية ذات خطورة على مرضى السكري، حيث أنها تؤدي إلى إنخفاض السكر بالدم بشكل كبير.

– قد تؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة والغثيان والتجشؤ.

– الإفراط في تناولها يساعد الإصابة بالأنيميا، حيث أنها تقلل من امتصاص الحديد بالدم.

– قد يؤدي تناول الكراوية إلى ظهور طفح جلدي لأصحاب البشرة الحساسة.

– على الحامل عدم تناول الكراوية لأنها من الممكن أن تتسبب في الإجهاض أو تقلصات بالرحم.