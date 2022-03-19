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بذور بعض الخضار والفاكهة صحية.. لا تتخلصي منها

19 - مارس - 2022
الخضار والفواكه

الخضار والفواكه

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يعتقد البعض أن كافة بذور الخضار والفاكهة غير صالحة للأكل ويجب التخلص منها كونها تشكل خطرا على الصحة، وما لا يعلمه البعض أنه على الرغم من التصور بأنها غير صالحة للأكل، صحية للغاية ويجب استهلاكها.

وفيما يلي بعض بذور الفاكهة وخضراوات يجب ألا تتجاهلها أبدًا وفقا لموقع ” webmd”:

بذور اليقطين:
، بذور اليقطين ليست صحية للاستهلاك فحسب، بل يمكن أن تكون أيضًا خيارًا ممتازًا للوجبات الخفيفة، إنها مصدر للدهون الصحية والفيتامينات ويمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

بذور البطيخ:

ماذا لو قلنا لك أنه من الآمن تناول البذور مع الفاكهة؟ بصرف النظر عن احتوائها على نسبة عالية من البروتين ، تحتوي هذه البذور أيضًا على عناصر مغذية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم وما إلى ذلك.

بذور التمر الهندي:

هل تعلم أنه يمكنك أيضًا تناول بذور التمر الهندي؟ هذه البذور صحية للقلب ، ومفيدة للأسنان ، ويمكن أن تساعد في منع العدوى.

بذور البابايا:

تحتوي البذور السوداء الصغيرة التي يتم التخلص منها غالبًا على إمكانات هائلة للوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة والإجهاد التأكسدي. بذور البابايا غنية بالفلافونويد والبوليفينول وهي مغذية للغاية.

 

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