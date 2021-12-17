بروتينات من أجهزة مناعة "القرش" تمنع كورونا ومتحورات أخرى من إصابة الخلايا البشرية

يمكن أن تكون البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة والموجودة في الجهاز المناعي لسمك القرش، قاتلاً طبيعياً لفيروس كورونا، وهي لا تمنع الفيروس المسبب له فحسب، ولكن تمنع أيضاً متحورات مختلفة، مثل أوميكرون الذي ينتشر حالياً في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فإن “البروتينات، المعروفة باسم VNAR، هي عِشر حجم الأجسام المضادة البشرية، مما يجعلها صغيرة بما يكفي للوصول إلى الزوايا والشقوق التي لا تستطيع الأجسام المضادة البشرية الوصول إليها”، بحسب ما قاله آرون ليبو، أستاذ علم الأمراض بجامعة ويسكونسن ماديسون الذي ساعد في قيادة الدراسة.

حدد ليبو وفريقه ثلاثة مرشحين VNAR من مجموعة تتألف من المليارات التي أوقفت الفيروس بشكل فعال من إصابة الخلايا البشرية.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أنّ VNAR الجدد لن يكونوا متاحين كوقاية خلال جائحة فيروس كورونا الحالية، لكن الفريق يحضر لأن تكون بروتينات سمك القرش مستخدمة لمكافحة تفشي المرض في المستقبل.

في 11 آذار 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد -19، وهو المرض الناجم عن سارس كوف -2، على أنه جائحة.

منذ ذلك الحين، سيطر الفيروس على العالم، فأغلق الشركات وأجبر الناس على ملازمة منازلهم لعدة أشهر.

على الرغم من أنّ عمليات الإغلاق قد خفت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، لا يزال الفيروس التاجي متفشياً ويتحول إلى متغيرات جديدة يصعب إيقافها من الانتشار.

أعلن كبير المستشارين الطبيين لرئيس الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، يوم الخميس أن قدرة أوميكرون الجديدة على الانتشار ستضاعف الحالات كل ثلاثة أيام.

قفزت حالات أوميكرون الأمريكية المؤكدة بمقدار الثلث بين عشية وضحاها، من 241 يوم الأربعاء إلى 319 يوم الخميس.

مع وضع كل هذا في الاعتبار، عمل ليبو وفريقه على مضاعفة الوقت للمساعدة في وقف تفشي مماثل في الماضي.

“القضية الكبرى هي أنّ هناك عدداً من الفيروسات التاجية التي تستعد للظهور في البشر،” قال آرون ليبو.

“ما نقوم به هو إعداد ترسانة من العلاجات المصنوعة من VNAR القرش التي يمكن استخدامها لتفشي السارس في المستقبل. إنه نوع من التأمين ضد المستقبل.”

واختبر الباحثون أسماك القرش ضد كل من السارس-كوف-2 المعدية و’ النمط الكاذب ‘، وهو نسخة من الفيروس الذي لا يمكن تكراره في الخلايا.

وهذا سمح لهم بتضييق ثلاثة مرشحين من VNAR يمكن استخدامها كعلاجات.

نوع من VNAR اسمه 3ب 4، الذي تعلق بقوة على أخدود بروتين سبايك الفيروسي بالقرب من المكان الذي يرتبط فيه الفيروس بالخلايا البشرية ويبدو أنه يمنع عملية التعلق هذه.

“هذا الأخدود مشابه جداً لفيروسات كورونا المتنوعة وراثياً، والتي تسمح حتى لـ 3 ب 4 بتحييد فيروس كورونا بشكل فعال، وهو ابن عم بعيد لفيروسات السارس”.

إنّ القدرة على ربط هذه المناطق المحفوظة عبر فيروسات كورونا المتنوعة تجعل 3 بي 4 مرشحاً جذاباً لمحاربة الفيروسات التي لم تصيب الناس بعد.

كما لم يتغير موقع الربط 3 بي 4 في الاختلافات البارزة في سارس-كوف-2، مثل متغير دلتا.

على الرغم من أنّ هذا العمل قد اكتمل قبل تحديد أوميكرون، إلا أنّ ليبو يقول إنّ نماذجه الأولية ستظل فعالة في مكافحة المتحوّر الجديد.

يبدو أن ثاني أقوى VNAR قرش، والذي يحمل اسم 2 سي 02، يحبس بروتين سبايك في شكل غير نشط، ولكن لوحظ أنّ موقع الارتباط الخاص به يتغير في بعض متغيرات سارس-كوف-2 – وهذا يعني أنّ فعاليته ستقلل على الأرجح من الوقت الإضافي.

من المحتمل أن يتم تصميم العلاجات بمزيج من أسماك القرش المتعددة لتعظيم فعاليتها ضد الفيروسات المتنوعة والمتحورة.

يدرس ليبو أيضاً قدرة أسماك القرش على المساعدة في علاج وتشخيص السرطانات.

كان استخدام أسماك القرش كعلاج لكوفيد – 19 على رادارات العلماء لمدة عام على الأقل.

يستخدم زيت طبيعي في كبد الحيوان المفترس، يعرف باسم السكوالين، في أدوية أخرى، ولكن تم تحديده أيضاً على أنه مكون فعال في لقاحات فيروس كورونا وكان يستخدم في بعض اللقاحات المحتملة.

يستخدم المكون كمساعد لزيادة فعالية اللقاح من خلال خلق استجابة مناعية أقوى.

ومع ذلك، أصبح استخراجه من أسماك القرش موضوعاً مثيراً للجدل بين نشطاء الحيوانات، حيث يجب قتل الحيوان المفترس من أجل حصاد الزيت.