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برودة اليدين والقدمين مؤشرات مرضية على ماذا تدل؟

منذ ساعتين
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حذر الأطباء من أن الشعور بالبرد والإرهاق ربما يعني أنك بحاجة إلى زيادة مستويات الحديد في جسمك.

وبحسب الطبيب فيكاش مودي فإن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون نتيجة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وبصرف النظر عن الشعور ببرودة اليدين، هناك عرض شائع آخر لفقر الدم وهو الشعور دائما بالتعب.

ويعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من ضعف الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم لأنه ليس لديهم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتوفير الأكسجين لأنسجتهم، وإذا لم تحصل على كمية كافية من الأكسجين لأنسجة جسمك، فلن يكون لديك إحساس طبيعي بالحرارة والبرودة.

كما أن الأشخاص الأكثر عرضة لهذا هم النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث حيث أنهن يحتاجن إلى أكثر من ضعف كمية الحديد التي يحتاجها الرجال.

وتشمل العلامات الأخرى التي قد تشير إلى انخفاض مستويات الحديد ما يلي:
جلد شاحب.
الصداع.
ضيق في التنفس.
جفاف الشعر والجلد.
خفقان القلب.
تورم وألم في اللسان والفم.
أظافر هشة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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