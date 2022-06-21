بريطانيا تتوصل الى تقنية جديدة تساعد في تشخيص الزهايمر بسرعة ودقة

توصل باحثون بريطانيون إلى تقنية جديدة تساعد في تشخيص مرض الزهايمر بسرعة ودقة، ويستخدم الاختراق البحثي الجديد تقنية التعلم الآلي للنظر في السمات داخل الدماغ، بما في ذلك المناطق التي لم تكن مرتبطة سابقًا بمرض الزهايمر، بحسب موقع scitechdaily.

وتتمثل ميزة هذه التقنية في بساطتها وحقيقة قدرتها على التعرف على المرض في مرحلة مبكرة عندما يكون من الصعب جدًا تشخيصه.

على الرغم من عدم وجود علاج لمرض الزهايمر، فإن الحصول على تشخيص سريع في مرحلة مبكرة يساعد المرضى، حيث يتيح لهم الوصول إلى المساعدة والدعم، والحصول على العلاج لإدارة أعراضهم والتخطيط للمستقبل.

إن القدرة على تحديد المرضى بدقة في مرحلة مبكرة من المرض ستساعد الباحثين أيضًا على فهم التغيرات الدماغية التي تسبب المرض، ودعم تطوير العلاجات الجديدة وتجاربها.

ويعد مرض الزهايمر أكثر أشكال الخرف شيوعاً، وعلى الرغم من أن معظم المصابين بمرض الزهايمر يصابون به بعد سن 65 عاماً، يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر الإصابة به أيضاً.

أكثر أعراض الخرف شيوعاً هي فقدان الذاكرة وصعوبة التفكير وحل المشكلات واللغة.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في مجلة “Nature Portfolio Journal”، وبتمويل من المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، مركز إمبريال للأبحاث الطبية الحيوية ببريطانيا، يستخدم الأطباء حاليًا مجموعة كبيرة من الاختبارات لتشخيص مرض الزهايمر ، بما في ذلك اختبارات الذاكرة والمعرفة وفحص الدماغ.

تُستخدم عمليات المسح للتحقق من رواسب البروتين في الدماغ وانكماش الحُصين، وهي منطقة الدماغ المرتبطة بالذاكرة قد تستغرق كل هذه الاختبارات عدة أسابيع للترتيب والمعالجة.

يتطلب النهج الجديد واحدًا فقط من هؤلاء – فحص الدماغ بالتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) المأخوذ على جهاز 1.5 Tesla القياسي ، والذي يوجد بشكل شائع في معظم المستشفيات.

قام الباحثون بتكييف خوارزمية تم تطويرها لاستخدامها في تصنيف الأورام السرطانية وتطبيقها على الدماغ. قاموا بتقسيم الدماغ إلى 115 منطقة وخصصوا 660 سمة مختلفة ، مثل الحجم والشكل والملمس ، لتقييم كل منطقة ثم قاموا بتدريب الخوارزمية لتحديد المواضع التي يمكن للتغييرات في هذه الميزات أن تتنبأ بدقة بوجود مرض الزهايمر.

باستخدام بيانات من مبادرة التصوير العصبي لمرض الزهايمر، اختبر الفريق نهجهم على فحوصات الدماغ لأكثر من 400 مريض مصاب بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة والمتأخرة ، وعناصر تحكم صحية ومرضى يعانون من حالات عصبية أخرى ، بما في ذلك الخرف الجبهي الصدغي ومرض باركنسون.

قاموا أيضًا باختباره باستخدام بيانات من أكثر من 80 مريضًا يخضعون لاختبارات تشخيصية لمرض الزهايمر في مستشفيات إمبريال كوليدج.

ووجدوا أنه في 98 % من الحالات ، يمكن لنظام التعلم الآلي القائم على التصوير بالرنين المغناطيسي أن يتنبأ بدقة بما إذا كان المريض مصابًا بمرض الزهايمر أم لا.

كما تمكنت أيضًا من التمييز بين داء الزهايمر في مراحله المبكرة والمتأخرة بدقة عالية إلى حد ما ، في 79 % من المرضى.