بريطانيا تفتش عن "أوميكرون الخفي".. من الصعب اكتشافه عبر الـPCR!!

أعلنت السلطات البريطانية أنها تحقق في انتشار سلالة فرعية لمتحور فيروس كورونا أوميكرون المعروف باسم BA.2.

المتحور الجديد أطلق عليها بعض العلماء لقب “أوميكرون الخفي” إذ يبدو أنه يتفوق على الأشكال الأخرى من المتحورات حول العالم ويثير مخاوف من سلالة أكثر قابلية للانتقال.

وبحسب ما نقل موقع “فوربس”، فقد كشفت وكالة الصحة والأمن في المملكة المتحدة (UKHSA) في بيان يوم الجمعة، إنها صنفت BA.2 “متحور قيد الدراسة”، كما قالت الوكالة لفوربس، مؤكدة التقارير الإخبارية وتغريدة محذوفة منذ ذلك الحين من الوكالة.

تمّ تحديد 53 حالة فقط مصابة بالمتحوّر الخفي في المملكة المتحدة لغاية 10 يناير/كانون الثاني، حيث شددت الوكالة على أن الأرقام منخفضة للغاية حاليًا.

أطلق بعض العلماء على السلالة الفرعية اسم “أوميكرون الخفي” لأن تركيبته الجينية قد تجعل من الصعب اكتشافه باستخدام اختبارات PCR.

بينما الحالات منخفضة في المملكة المتحدة، يمثل BA.2 ما يقارب نصف (45%) من حالات كوفيد-19 في الدنمارك، وفقًا لمعهد Statens Serum Institute (SSI) الدنماركي، التابع لوزارة الصحة في البلاد، وهذه النسبة تسجل قفزة 20% عن الأسبوع الأخير من عام 2021.

أظهرت التحليلات المبكرة عدم وجود فروق في الاستشفاء مقارنةً بمتحور BA1وهو السلالة السائدة لأوميكرون، وما زال العمل الإضافي جارياً لمعرفة ما إذا كان BA2 أكثر عدوى ومدى تفاعله مع اللقاحات.

بينما يتم تجميع المتحورات الجديدة حاليًا تحت اسم أوميكرون، فإن الاختلاف الجيني بين BA1 وBA2 “أكبر من الاختلاف بين المتحور الأصلي ومتحور ألفا”، كما قال معهد SSI.

وأشار المعهد إلى أن مثل هذه الاختلافات يمكن أن تؤدي إلى تمييز في السلوك مثل الشدة أو العدوى، لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لمعرفة ذلك. وأضاف “من المتوقع أن يكون للقاحات أيضًا تأثير ضد المرض الشديد عند العدوى بمتحور BA2.

لا يوجد الكثير من البيانات حول سلوك BA2، بما في ذلك قدرته على التهرب من المناعة، أو التسبب بمرض أكثر خطورة أو إن كانت قابلية انتقاله أسرع من BA1.

تم تسمية ثلاث سلالات فرعية من أوميكرون حول العالم BA1، وBA2، وBA3، ولكن متحور BA1 يمثل تقريبًا جميع حالات أوميكرون.

ومع ذلك، حذّر معهد SSI أن متحور BA2 يتقدم في الدنمارك، مشيرًا إلى زيادات أصغر في بريطانيا والنرويج والسويد.