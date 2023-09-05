بريطانيا تُوافق على لقاح محدّث لمكافحة متحور "كورونا" الجديد

وافقت الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، على لقاح محدث من إنتاج شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، يهدف فقط إلى مكافحة المتحور الجديد من كوفيد-19 (أوميكرون إكس بي بي.5.1).

وأضافت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، أنّ اللقاح الذي سيطرح للبيع باسم (كوميرناتي) مصرح باستخدامه للأفراد الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فأكثر.

وتأتي موافقة الوكالة البريطانية على اللقاح بعد اعتماده من الوكالة الأوروبية للأدوية الأسبوع الماضي.

وعلى غرار شركتي فايزر وبيونتيك، أعلنت شركات أخرى عاملة في تصنيع اللقاحات، مثل مودرنا ونوفافاكس، طرح جرعات أحادية التكافؤ من لقاحاتها لمكافحة المتحور (إكس.بي.بي.5.1) فقط.