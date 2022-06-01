بريطانية تنجح في التخلص من الأرق المزمن.. اليكم التفاصيل

يتعرض كثير من الناس لحالات غريبة ومفاجئة وكل شخص يختلف موقفه وحالته عن الآخر، ولكن ما حدث مع هذه المرأة كان الأغرب على الإطلاق، حيث نجحت امرأة بريطانية في التخلص من الأرق المزمن الذي عانت منه لسنوات، بفضل علاج ثوري جديد يعمل على تحفيز موجات ألفا في الدماغ.

حيث شخص الأطباء حالة إنديا ستريجيس، بمرض اضطراب القلق العام، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والذي يتسبب بالأرق.

وقد خضعت المرأة للعلاج الجديد الذي يستهدف موجات ألفا في الدماغ كعلاج للقلق والأرق والاكتئاب والألم، وهو شكل من أشكال العلاج الكهربائي في الجمجمة يتم باستخدام جهاز ألفا ستيم الذي يولد تياراً مكروياً من الكهرباء لا يتجاوز مقداره نصف ميلي أمبير.

يالأضافة أنه أظهر مخطط كهربية الدماغ الذي أجري لإنديا، تغييراً كبيراً في تواتر وحجم موجات ألفا بعد تلقي العلاج وكان له تأثير فوري على حالتها.

وقد عنت إنديا من الأرق بين الفينة والأخرى لمدة سبع سنوات، قبل أن تسوء حالتها ويزداد تواتر نوبات الأرق بشكل لم يكن يسمح لها بالنوم في ليالٍ كثيرة.

وتتحدث إنديا عن معاناتها قائلة: ” كنت أقضي ليال كاملة وأنا مستيقظة، وقال لي الأطباء بأنني أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة ورهاب من النوم إضافة إلى اضطراب القلق العام”

وتضيف: “في الكثير من الأحيان كنت أخشى الذهاب إلى السرير، وأصاب بنوبات هلع، كنت أحتمل كل هذه المعاناة وأتجنب الصراخ ليلاً كي لا أوقظ زوجي وابنتي الصغيرة.

وعلى الرغم من أنني أستطيع العمل أثناء النهار، مثل مواكبة العمل والأصدقاء، فقد تحمل زوجي العبء الأكبر من الواجبات المنزلية”

وليس هذا فحسب حيث بدأت إنديا فى العالم الماضي بالتقليل من تناول الأدوية وبدأت بالدواء المنوم، وتمكنت من التخلص منه في غضون عشرة أشهر.

وبينما كانت تبحث عن كتاب خاص بالأرق، عثرت إنديا عن علاج خلايا ألفا، وقررت الخضوع له. وفي نهاية المطاف شهدت حالتها تحسناً ملحوظاً وبدأ الأرق يتلاشي شيئاً فشيئاً وأصبحت قادرة على النوم بشكل طبيعي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.