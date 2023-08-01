الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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بسبب إنفلونزا الطيور.. فنلندا تأمر بإعدام 50 ألفًا من الثعالب والمنك

منذ 9 دقائق
حيوان المنك

حيوان المنك

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أعلنت هيئة الغذاء الفنلندية اليوم الثلاثاء، أنّها أمرت بإعدام 50 ألفا من الثعالب وحيوان المنك، في ثلاث مزارع ظهرت بها إصابات بفيروس إنفلونزا الطيور.

إذ تُربى هذه الحيوانات في مزارع بغرض الاستفادة من فرائها.

ويمكن لحيوان المنك أن يكون عائلًا للفيروس، مما يزيد من فرصة تحوره وانتقاله إلى البشر.

وتواجه فنلندا والنرويج تفشيًا قياسيًا لسلالة (إتش5 إن1) من إنفلونزا الطيور هذا العام. وأدى الفيروس إلى نفوق الآلاف من طيور النورس وأنواع أخرى من الطيور، كما هدد الماشية وقيّد السفر في بعض المناطق.

وقالت الهيئة: “المنك من الأنواع التي تسبب مشكلات كبيرة عندما يتعلق الأمر بعدوى إنفلونزا الطيور”، إذ يمكن أن تكون هذه الحيوانات عائلًا وسيطًا فعالًا للفيروس يمكّنه من التحور إلى سلالة تنتقل إلى البشر.

واكتُشفت هذا العام إصابات بإنفلونزا الطيور في 20 مزرعة للفراء في فنلندا حتى نهاية يوليو/ تموز، ولا يزال تحليل عينات من أربع مزارع أخرى جاريًا، وفقًا لهيئة الغذاء الفنلندية.

وقالت الهيئة إنها بصدد إصدار مزيد من أوامر الإعدام هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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