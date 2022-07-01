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بسبب السالمونيلا.. عملاق الشوكولا العالمي يغلق أهم مصانعه

منذ 8 دقائق
شوكولا داكنة

شوكولا داكنة

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أعلنت مجموعة “باري كاليبو” السويسرية، الأولى عالمياً في تصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولا، إغلاق مصنعها في بلجيكا مؤقتا بعد اكتشاف السالمونيلا في دفعة من منتجاتها.

وقالت الشركة في بيان لها، الخميس: “سلامة الأغذية أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وقد أبلغنا سلطات الغذاء البلجيكية بالحادث”.

وأضافت: “ندرب موظفينا لضمان سلامة الأغذية، وقد سمح لنا ذلك بتحديد المخاطر بسرعة والبدء بنجاح في تحليل السبب الجذري “.

وأكدت الشركة إنها اتخذت عدة إجراءات احترازية منها سحب جميع المنتجات المصنعة منذ وقت إجراء الاختبار، مضيفة: “سيظل الإنتاج في معلقا حتى إشعار آخر”.

وأكدت الشركة أنها ستبقى على تواصل مع سلطات الغذاء البلجيكية، وسيتم تنظيف الخطوط وتطهيرها قبل استئناف عملية الإنتاج.

ويقع المصنع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال غرب بروكسل.

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