مرض خطير يصيب معظم الرجال حتى الملوك منهم.. إليكم التفاصيل

تقع البروستاتا، وهي بحجم حبة الجوز تقريبًا، مباشرة أسفل المثانة، أمام المستقيم، وتلتف حول مجرى البول. وظيفة البروستاتا تتمثّل بإنتاج سائل مغذٍّ ينقل الحيوانات المنوية.

ومع تقدم عمر الجسم، يمكن لعوامل مثل التاريخ العائلي، ونمط الحياة، والتغيرات الهرمونية، أن تسبّب تضخم البروستاتا.

وتختلف هذه الحالة الشائعة، المعروفة باسم تضخم البروستاتا الحميد، في شدّتها، وغالبًا ما تكون تبدأ الأعراض في سن الخمسين تقريبًا.

ويمكن أن يتراوح حجم البروستاتا من حبة الجوز إلى أكبر من حجم كرة البيسبول. نمو البروستاتا لا يسبب بالضرورة ظهور أعراض. ويمكن لطبيب الرعاية الأولية أو طبيب المسالك البولية تقدير الحجم من خلال فحص المستقيم الرقمي أثناء الفحوص الروتينية.

من منّا لم يختبر الرغبة بتلبية نداء الطبيعة عند الشعور فجأة بضغط قوي في المثانة، فتصبح الحاجة للتبوّل ملّحة. وهذا الاندفاع هو أمر ربما واجهه ملك بريطانيا تشارلز الثالث الذي دخل أحد مستشفيات لندن يوم الجمعة، قبل قراره الخضوع لعملية جراحية في البروستاتا.

أسباب الرغبة الملحّة للتبول؟

تقوم الكليتين بإنتاج البول، ثم تنتقل الفضلات السائلة عبر قنوات تُسمّى الحالب إلى المثانة.

وعلى طريقة البالون، تمتد المثانة لتخزين البول. وعندما يحين وقت التبوّل، تنقبض المثانة للمساعدة على إطلاق البول المُخزّن، والذي يتدفّق عبر مجرى البول الأنبوبي.

وفي المسالك البولية عند الذكور، يمر مجرى البول عبر جزء من الجهاز التناسلي يسمّى البروستاتا، ثم عبر القضيب.

ويمكن لإجراء اختبار التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أيضًا قياس حجم البروستاتا.

ويقوم الأطباء بتقييم حجم البروستاتا والأعراض المحتملة. يمكن أن يسبب تضخم البروستاتا بشكل طفيف أعراضًا ملحوظة، مثل إعاقة تدفق البول، أو زيادة عدد مرات التبوّل، خصوصًا في الليل. وقد لا يسبّب التضخم الشديد أي أعراض.. وفي حال لاحظت تغيرات في التبوّل، استشر طبيبك.

وهناك خيارات طبية وجراحية فعالة لتحسين حالتك إذا كان تضخم البروستاتا يؤثر على حياتك اليومية.

وتمامًا مثل العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض، من المحتمل أن الملك تشارلز قرر الخضوع لعملية جراحية في البروستاتا بعد حاجة مماثلة للراحة وتحسين نوعية الحياة.

وتبرز حالته ضرورة الاهتمام بهذه الأعراض وطلب المشورة الطبية. وتعد صحة البروستاتا جانبًا رئيسيًا من صحة الرجال، كما أن التقدم في خيارات العلاج يوفر الأمل والحلول للمتضررين.

ولتقييم حالتك، يستفسر الأطباء عن أنماط التبول، ويصنفون مدى خطورة الحالة، وقد يقومون بإجراء اختبارات مختبرية لوظائف الكلى وفحص سرطان البروستاتا. ويوجّه هذا التقييم الشامل خطة سير العلاج.

ولعلاج تضخم البروستاتا، تتوفر العديد من الخيارات الطبية، كل منها مصمّم خصيصًا وفق شدة الأعراض والصحة العامة للمريض.

وتستخدم أدوية حاصرات ألفا، مثل تامسولوسين وألفوزوسين، عادة لاسترخاء العضلات في البروستاتا وعنق المثانة، ما يسهل عملية التبوّل.

وبالنسبة لمن يعانون من غدد البروستاتا الكبيرة، قد يوصى باستخدام مثبط مختزلة الألفا-5. وتعمل هذه الفئة من الأدوية، مثل فيناسترايد ودوتاستيرايد، على تقليص البروستاتا بمرور الوقت. وفي بعض الحالات، تستخدم مجموعة من فئات الأدوية هذه لتخفيف الأعراض بشكل أكثر فعالية.

الخيارات الجراحية لتضخم البروستاتا

استئصال البروستاتا المفتوحة

نادرًا ما تجرى اليوم، ويمكن إجراء هذا العملية من خلال عمل شق في أسفل البطن أو من خلال الجراحة الروبوتية لإزالة جزء من البروستاتا.

عادةً ما يقتصر هذا الخيار على البروستاتا الكبيرة للغاية ويحمل خطرًا أكبر لحدوث مضاعفات مثل النزيف والعدوى.

وقد يتطلب الإجراء يومًا أو يومين في المستشفى، وهي ليست الجراحة المناسبة لإزالة البروستاتا بأكملها عندما يكون الشخص مصابًا بسرطان البروستاتا.

استئصال البروستات عبر الإحليل

يعد خيارا أقل تدخليًا، ويتضمن استئصال البروستات عبر الإحليل من خلال إدخال منظار عبر مجرى البول لاستئصال أنسجة البروستاتا الزائدة باستخدام طاقة ثنائية القطب. ويعمل هذا الإجراء على تحسين الأعراض البولية مع فترة تعافي أقصر، ولكنه ينطوي على مخاطر مثل النزيف وتأثيرات محتملة على الوظيفة الجنسية. ويمكن للمريض العودة إلى المنزل في نفس اليوم أو البقاء في المستشفى طوال الليل للمراقبة.

رفع البروستاتا

يستخدم الإجراء البسيط غرسات صغيرة لرفع أنسجة البروستاتا المتضخمة والحفاظ عليها، وبالتالي فتح تدفق البول. إنها جراحة سريعة ولها وقت تعافي قصير وتقلل خطر العجز الجنسي.

وتندرج العملية تحت جراحة العيادة الخارجية، أي أن المريض يعود إلى المنزل في نفس اليوم.

العلاج بالبخار

يقوم البخار بتدمير خلايا البروستاتا الزائدة. ويعد هذا الإجراء ذات التدخل الجراحي البسيط فعالاً، مع انخفاض خطر الآثار الجانبية والعودة السريعة إلى ممارسة الأنشطة الطبيعية. لا يتطلب خيار العيادة الخارجية هذا الإقامة في المستشفى طوال الليل.

ما يمكن توقّعه بعد إجراء جراحي للبروستاتا

قد يقوم الفريق الطبي بوضع قسطرة لفترة قصيرة للمساعدة على التبول. ومن الشائع أيضًا ملاحظة وجود دم في البول لبضعة أسابيع بعد الجراحة. اعتمادًا على الإجراء، قد تتأثر الوظيفة الجنسية مؤقتًا، لكن معظم المرضى يستعيدون الوظيفة الطبيعية بمرور الوقت.

وقد تستمر الأعراض البولية مثل التكرار، أو الإلحاح، أو صعوبة التبول لبضعة أسابيع أو أشهر بعد الإجراء. ويمكن أن تختلف أوقات التعافي، حيث تسمح الإجراءات طفيفة التوغل عادة بالعودة بشكل أسرع إلى الأنشطة العادية مقارنة بالعمليات الجراحية الأكثر شمولاً.

ومن المهم ملاحظة أن تضخم البروستاتا الحميد لا يرتبط بسرطان البروستاتا ولا يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، فإن هذه الحالة يمكن أن تجعل فحص سرطان البروستاتا أكثر صعوبة.

ولذلك، فإن الفحوص المنتظمة، ضمنًا فحص المستقيم الرقمي والمناقشات مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، أمر بالغ الأهمية لاتباع نهج شامل لصحة البروستاتا.