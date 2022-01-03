الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب تناول أطعمة ملوّثة.. ما هو داء اليرسينيات ؟

3 - يناير - 2022
ألم في البطن- تعبيرية

ألم في البطن- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

اليرسينيا هي بكتيريا عَصويَّة سالبة تُفضل العيش في البيئة الخالية من الأكسجين، لكنها قد تعيش أيضًا بالبيئة التي تحتوي الأكسجين.

ويوجد 18 نوعًا معروفًا إلى وقتنا هذا من بكتيريا اليرسينيا التي تُصنف ضمن عائلة اليرسينيات.

وقال المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إن داء “اليرسينيات” هو عدوى خطيرة تسببها بكتيريا “يرسينيا”، والتي تعد واحدة من أخطر أنواع البكتيريا المعوية.

وأوضح المعهد أن العدوى ببكتيريا يرسينيا تنتقل في الغالب عن طريق تناول لحوم نيئة أو لحوم لم تنضج بشكل كاف.

كما يمكن أن تنتقل البكتيريا عن طريق تناول أطعمة ملوّثة.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء “اليرسينيات” في نوبات شديدة من الإسهال والقيء والغثيان وكذلك تقلصات في البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وشدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم عادة بواسطة المضادات الحيوية، محذرا من أن إهمال العلاج قد تترتب عليه عواقب وخيمة تهدد الحياة مثل التهاب السحايا والتهاب عضلة القلب وتسمم الدم.

    المزيد من الصحة

    جهاز قياس الضغط
    تقلبات ضغط الدم.. 7 أسباب هامة قد تعزز هذه المشكلة الصحية
    النظام الغذائي يلعب دورا هاما في صحة الشعر
    شعر أكثر كثافة وقوة.. إليكم هذه الأطعمة
    النوم على المروحة- تعبيرية
    هل النوم على المروحة يشكل خطر على صحتك ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟