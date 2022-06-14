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بسبب كورونا وإغلاقاتها.. الأطباء يُبلغون عن أمر غير طبيعي لدى الأطفال

منذ 4 دقائق
ديلي ميل
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أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأن هناك تزايدًا في عدد الأطفال الذين يزورون العيادات وهم مصابون بثلاثة أنواع مختلفة من الفيروسات، في ما يعتبره الخبراء بأنه نتيجة ضعف جهازهم المناعي بعد سنتين من إغلاقات كورونا وارتداء الأقنعة.

وأبلغت الفرق الطبية عن زيادة في حالات الرشح وحالات حرجة خلال الشتاء. غير أنهم اشاروا الى ان هذه الحالات لم تنكمش على الرغم من اقتراب فصل الصيف، مرجّحين أن يكون السبب وراء ذلك ممارسات الجائحة القاسية.

في هذا السياق، أبلغ خبير صحي يدعى “توماس موراي” صحيفة الواشنطن بوست، أن فريقه رصد أطفالًا يعانون من مزيج سبع فيروسات شائعة من ضمنها الانفلونزا، والفيروس الغدي، وفيروس الأنف وكورونا وغيرها.

وأضاف ان بعض الاطفال شُخصوا بالاصابة بنوعين من الفيروس في الوقت نفسه، حتى ان بعضًا آخر كان مصابًا بثلاثة انواع، مؤكدا أن هذا الأمر ليس طبيعيًا في اي وقت من السنة، وبشكل خاص في شهري ايار وحزيران.

ونشرت ديلي ميل رسمًا يظهر ارتفاعًا غير اعتيادي لحالات الانفلونزا خلال الأشهر الاولى لفصل الصيف، التي تعتبر “فترة ميتة” لاصابات الجهاز التنفسي.

وفيروس الانف في العادة ليس حادًا بما يكفي لارسال الاولاد الى المستشفى، لكنه الآن بدأ يستدعي ذلك.

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