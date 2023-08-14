لبشرة مشرقة ومشدودة.. الكيم 5 طرق "مجانية"

يمكنك إعطاء الأولوية للعناية الاحترافية بالبشرة في المراكز وعيادات التجميل إذا كانت تناسب ميزانيتك وأسلوب حياتك، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك عمل عناية ذاتية في منزلك. بل على العكس تماماً يشجع أخصائيو التجميل على صياغة روتين للعناية في المنزل بين الحين والآخر.

وهنا بعض الطرق المجانية لجعل بشرتك أكثر إشراقا، وفقا لخبيرة التجميل في Skin & Sanctuary، فريا مور.

1. تدليك الوجه

شهدت الـ”غوا شا”، وهي تقنية موجودة في الطب الصيني البديل، وتعد شكلا من أشكال التدليك الذاتي بلطف باستخدام أحجار طبيعية مثل حجر اليشم، انتشارا واسعا في عام 2022 بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، “تيك توك”.

ويُعتقد أن الحجر المستخدم في هذه التقنية ينشط تدفق الدم ويحفز التصريف اللمفاوي لمساعدة البشرة على الظهور بمظهر أكثر نقاء وأقل انتفاخا.

ولكنك لست بحاجة إلى صرف أموالك المكتسبة بشق النفس على الـ”غوا شا” لتجربة الفوائد بالفعل، كما قالت فريا، وبدلا من ذلك، يمكن استخدام يديك وأصابعك.

وأضافت: “حاول أن تتعلم تقنيات بسيطة في المنزل من إنستغرام ويوتيوب. تدليك وجهك يساعد على استرخاء عضلات الوجه، ويحسين الدورة الدموية، ويقلل التوتر والضغط، وهو أمر جيد لبشرتك ولك”.

وتابعت: “تأكد دائما من استخدام الأساليب اللطيفة وتجنب الضغط المفرط لتجنب أي ضرر محتمل. وإذا كانت لديك أي مخاوف معينة تتعلق بالجلد، فمن الأفضل استشارة خبير”.

2. شرب كمية كافية من الماء

يُطلب منا دائما شرب المزيد من الماء، خاصة في هذا الوقت من العام. وفي الواقع، قد لا يحصل الكثيرون على الكمية الموصى بها يوميا، والتي تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الكمية المثلى منه تتراوح ما بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميا.

وتشير فريا إلى أن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر ضروري. فهو يساعد في الحفاظ على برودة الجسم، وطرد السموم وتحسين وظائف المخ.

وشرب الكثير من السوائل يمكن أن يحسن بشرتك أيضا. وتوضح فريا: “إن شرب الماء يساعد على ترطيب البشرة ما يؤدي إلى مظهر أكثر نعومة. ومع التخلص من السموم، يمكن أن يساهم الماء في الحصول على بشرة أكثر صفاء وأكثر صحة”.

3. ابق بعيدا عن الشمس

تشرح فريا: “الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والتجاعيد والبقع الشمسية”.

ومع مرور الوقت، تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تكسير الكولاجين والإيلاستين في الجلد، وهما بروتينان أساسيان يحافظان على تماسك البشرة ومرونتها.

وتؤكد الخبيرة: “لذلك من المهم أن تحد من الوقت الذي تقضيه في الشمس، أو أن تبقى في الظل، حتى تحافظ على ببقاء بشرتك شابة”.

4. إعطاء الأولوية للنوم

في كثير من الأحيان يمكن للنوم السيئ ليلا أن يظهر على وجهك. وبحسب فريا: “أثناء النوم، ينتج جسمك المزيد من الكولاجين، وهو بروتين يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. ويدعم النوم أيضا تجديد خلايا الجلد، ما يساعد على استبدال الخلايا التالفة أو الميتة بخلايا جديدة أكثر صحة، ما يؤدي إلى بشرة أكثر نضارة”.

وأشارت إلى أن النوم يساعد أيضا على تقليل الالتهابات وكذلك الهالات السوداء والانتفاخ حول العينين.

5. تغيير أغلفة الوسائد الخاصة بك قدر الإمكان

توصلت دراسة نشرت حديثا، إلى أنه بعد أسبوع واحد فقط من النوم على غطاء الوسادة تتراكم أكثر من 17 ألف بكتيريا أكثر من مقعد المرحاض.

ولذلك من المنطقي أن تقترح فريا تغيير الأغلفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. قائلة: “الأوساخ وتراكم البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى كل أنواع المشاكل لبشرتك: حب الشباب وتهيج الجلد والالتهابات”.