بعد أزمة “كيندر”.. أعراض مرض السالمونيلا وكيف تتجنب الإصابة؟

أثارت أزمة سحب شركة “فيريرو” الإيطالية الأيام الماضية منتجات لشوكولاتة كيندر موجودة في عدة دول أوروبية، مشكلة كبيرة بسبب احتمال إصابتها ببكتيريا سالمونيلا.

وبعد الإبلاغ عن 134 حالة إصابة بداء السالمونيلا المرتبط بتناول شوكولاتة كيندر المسجلة في عدد من الدول الأوروبية، قررت “فيريرو”، كإجراء احترازي، سحب البيضة الشوكولاتة من مصنعها البلجيكي في مدينة أرلون، حيث يُشتبه في أنها مصدر تفش لمرض السالمونيلا.

وبسبب هذه المخاوف، يستعرض التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن بكتيريا السالمونيلا وأعراضها وطرق الوقاية منها، وفقاً لموقع “today” الإيطالي..

مرض السالمونيلا هو عدوى تصيب الجهاز الهضمي وتحدث بسبب بكتيريا من جنس السالمونيلا الموجودة في الماء أو الطعام الملوث، وخاصة البيض والحليب المستهلك نيئاً أو غير مبستر (مثل حالة كيندر)، واللحوم النيئة، وتحديداً الدجاج.

السالمونيلا هي عدوى بكتيرية تصيب الأمعاء والجهاز الهضمي بشكل خاص، وعادة ما تعيش داخل الأمعاء ويتخلص منها الجسم عن طريق الإخراج.

وتتم الإصابة بعدوى السالمونيلا عن طريق تناول هذه البكتيريا الموجودة في الأطعمة أو المشروبات الملوثة أو عن طريق الاتصال أو التعامل مع الأشياء أو الحيوانات المصابة بالمرض.

ومن الوسائل الرئيسية لانتقال العدوى هي البيض الخام (أو غير المطبوخ جيداً) ومشتقات البيض مثل الحليب الخام ومشتقات الحليب الخام (بما في ذلك مسحوق الحليب)، اللحوم ومشتقاتها (خاصة قليلة الطهي أو النيئة)، والفاكهة والخضروات الملوثة عند التقطيع.

كما يمكن أن تحدث العدوى بشكل غير مباشر عن طريق لمس الأسطح الملوثة مثل الصنابير والألعاب والحفاضات.

أعراض السالمونيلا

تظهر أعراض داء السالمونيلا بين 6 و72 ساعة بعد تناول الطعام الملوث (الأكثر شيوعاً بعد 12-36 ساعة)، وتستمر لمدة 4-7 أيام.

ويمكن أن تتراوح من اضطرابات الجهاز الهضمي البسيطة (الحمى وآلام البطن والغثيان والقيء والإسهال) حتى الأشكال السريرية الأكثر شدة (تجرثم الدم).

وفي معظم الحالات، يكون للمرض مسار حميد ولا يتطلب دخول المستشفى، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تتفاقم العدوى لدرجة يصبح فيها الاستشفاء ضرورياً.

طرق الوقاية

– غسل اليدين وتجفيفهما جيداً بعد الذهاب إلى المرحاض أو تغيير الحفاضات وقبل الأكل أو الشرب أو تنظيف الحيوانات الأليفة.

– الاحتفاظ بالأطعمة النيئة (وخاصة الدجاج) منفصلة عن المطبوخة والجاهزة للأكل (مثل السلطات) لمنع انتقال التلوث.

– استعمال ألواح تقطيع مختلفة للسلطات عن التي تستخدم للحوم.

– الحفاظ على الطعام البارد أقل من 5 درجات مئوية والطعام الساخن فوق 60 درجة مئوية.

– طهي اللحوم والدواجن جيداً.

– تجنب تناول البيض المتسخ أو المكسور أو النيئ.

– غسل الخضروات والفاكهة جيداً قبل الأكل.