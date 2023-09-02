بعد "إيريس".. "بيرولا" متغيّرة كوفيد الجديدة

يراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب سلالة “بيرولا كوفيد”، التي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

ولكن ما مدى اختلافها مقارنة بالسلالات السابقة؟ ما هي الأعراض حتى الآن؟ وهل يجب أن نقلق بشأنه؟

المتغير المعروف علميًا باسم BA.2.86، وهو فرع جديد من “أوميكرون”.

يثير قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

العديد من طفرات “بيرولا” لها وظائف غير معروفة، لكن يُعتقد أن بعضها الآخر يساعد الفيروس على الهروب من جهاز المناعة.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء الماضي، إن القفزة الجينية “بنفس الحجم تقريبًا” التي شوهدت بين متغير أوميكرون الأولي ومتغير دلتا.

وحذر علماء الفيروسات من أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان BA.2.86 يعاني من أي أعراض محددة جديدة، حيث لا يزال العلماء يحللون الحالات المكتشفة مؤخرًا.

ومع ذلك، إذا كان يتصرف مثل متغيرات أوميكرون الأخرى، فقد يكون لديه بعض العلامات المنذرة التي يجب الانتباه إليها.

ووجدت دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في مجلة “نيتشر” أن سلف “بيرولا” BA.2 كان مرتبطًا “بشكل ملحوظ” بأعراض “شبيهة بالبرد” و”شبيهة بالأنفلونزا”.

وقال البروفيسور لورانس يونغ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك، لموقع “ميل أونلاين”: لقد أدى مزيج من التغييرات في الفيروس والمناعة الناجمة عن العدوى السابقة والتطعيم إلى تغيير الأعراض المرتبطة بكوفيد على مدى السنوات الثلاث الماضية. إن الأمر يشبه نزلات البرد الآن أكثر مما كان عليه عندما واجهنا كوفيد لأول مرة. هذا لا يعني أن أولئك الأكثر عرضة للخطر بسبب الظروف الأساسية لن يعانون من أعراض أكثر خطورة إذا أصيبوا بـBA.2.86.”

ووجدت دراسة أجراها علماء في اليابان عام 2023 أيضًا أن “إفرازات الأنف والبلغم” كانت أكثر شيوعًا بين المصابين بالمتغير BA.2، مقارنة بـBA.5.

وكتبوا في مجلة لانسيت للأمراض المعدية، أن إفرازات الأنف كانت ثاني أكثر الأعراض شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها.