بعد التحذير من "مرض قاتل".. نصائح جديدة حول تخزين البطاطس

بعدما كان الخبراء يحذّرون من تخزين البطاطس في الثلاجة، لأنها تشكل خطر الإصابة بالسرطان، يبدو أنّهم قد غيّروا موقفهم وفقًا لأبحاث جديدة، قائلين إنّ هذا يجعلها تدوم لفترة أطول ويمنع التلف.

فقد قامت مجموعة المستهلك “?Which” الآن بتحديث نصائحها في ضوء أحدث أبحاث وكالة معايير الأغذية، وقالت خبيرة التغذية شيفالي لوث، في المجموعة: “تغيرت النصائح حول البطاطس. يقول الخبراء الآن إنّ تخزين البطاطا في الثلاجة – التي كان يُعتقد سابقًا أنها تشكل خطرًا على الصحة – طريقة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منها، بخاصة إذا كنت لن تستخدمها على الفور”.

لكنها نصحت أيضًا بعدم وجود مواد غذائية أخرى هناك، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت: “لن يدرك الكثير من الناس أنه يمكن أن يجعل الخبز تالفًا ويقصر من جاذبية الموز أو الطماطم”.

هذا وتغير درجات الحرارة الباردة قوام الطماطم وتمنع الإنزيمات التي تمنحها نكهة، لكن ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من قبل “?Which”، خزنوها في الثلاجة.

فيما قالوا إن الثلاجة ضارة بالخيار، فهي تجعلها طرية، والموز الذي يتحول إلى اللون الأسود، والخبز الذي يجف. ومن الأفضل تخزين الأرغفة في كيس من القطن أو البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام. ويجب حفظ البصل والثوم داخل خزانة جافة ومظلمة.

وهناك فن لتنظيم الطعام في الثلاجة. الرف العلوي هو الأكثر دفئًا والأفضل للأطعمة الجاهزة مثل الجبن. والرفوف الوسطى أكثر برودة وجيدة للبيض والحليب وبقايا الطعام. الرف السفلي هو الأبرد، وهو مثالي لتخزين اللحوم النيئة والدواجن والأسماك.

وتعتبر الفاكهة والخضروات جيدة في الأدراج الموجودة في الأسفل – لكن يجب فصلها عن بعضها لأن الفاكهة تنتج غازًا يسمى الإيثيلين، ما يؤدي إلى تسريع تلف الخضروات.